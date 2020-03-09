أعداد ضحايا "كورونا" في إيران تقفز إلى 237 وفاة و7161 مصابًا
الفيروس أودى بحياة 43 شخصًا خلال الـ24 ساعة الأخيرة
أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، عبر التلفزيون الرسمي، اليوم (الاثنين)، أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا بلغ 237 حالة، بينما بلغت الإصابات 7161.
وشملت الأرقام 595 إصابة جديدة و43 وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وفقاً لـ"رويترز".
وتشهد إيران واحدًا من أعلى معدلات الوفيات بسبب المرض بعد الصين، حيث نشأ الفيروس.
وزارة الصحة الإيرانية
فيروس كورونا الجديد
أعداد ضحايا "كورونا" في إيران تقفز إلى 237 وفاة و7161 مصابًا
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-03-09
أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، عبر التلفزيون الرسمي، اليوم (الاثنين)، أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا بلغ 237 حالة، بينما بلغت الإصابات 7161.
وشملت الأرقام 595 إصابة جديدة و43 وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وفقاً لـ"رويترز".
وتشهد إيران واحدًا من أعلى معدلات الوفيات بسبب المرض بعد الصين، حيث نشأ الفيروس.
09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
03:52 PM
أعداد ضحايا "كورونا" في إيران تقفز إلى 237 وفاة و7161 مصابًا
الفيروس أودى بحياة 43 شخصًا خلال الـ24 ساعة الأخيرة
أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، عبر التلفزيون الرسمي، اليوم (الاثنين)، أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا بلغ 237 حالة، بينما بلغت الإصابات 7161.
وشملت الأرقام 595 إصابة جديدة و43 وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وفقاً لـ"رويترز".
وتشهد إيران واحدًا من أعلى معدلات الوفيات بسبب المرض بعد الصين، حيث نشأ الفيروس.