مكة.. إنجاز 90٪ من مشروع شبكة تصريف مياه الأمطار والسيول في "الشرائع 5"

نفَّذت وكالة المشاريع بأمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في الإدارة العامة لمشاريع السيول، عددًا من المشاريع، تعزز وتدعم شبكات تصريف مياه الأمطار والسيول، ودرء أخطارها عن الأحياء والقرى التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، منها مشروع تنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار والسيول بمخطط "الشرائع 5"، الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 90٪ تقريبًا.

ويتمثل المشروع في تنفيذ مسارين من القنوات الخرسانية المغلقة داخل المخطط الأول بطول 1350 مترًا طوليًّا، عبارة عن عبّارة أحادية، تبدأ من العبّارة الواقعة أسفل طريق السيل بجوار شركة الاتصالات السعودية، وتمتد داخل المخطط بالشارع الرئيسي بأبعاد ٢.٢×٢.٢.

ويبدأ الثاني من بداية وادي اللاوي مرورًا بالطرق الداخلية للمخطط وصولاً للعبّارة الواقعة أسفل طريق السيل من جهة شارع المهندس عمر قاضي بجوار بلدية الشرائع. ويبلغ إجمالي طول العبّارة ٢٦٨٥ مترًا طوليًّا، ومنفَّذ منها حاليًا ٢٤٠٠ متر طولي، وهي عبّارة ثنائية بأبعاد ٣.٥×٢.٥.

ويبلغ إجمالي القنوات المنفَّذة بالمشروع 3750 مترًا طوليًّا، ومتوسط عرض العبّارة الخرسانية ثمانية أمتار، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للعبَّارة الخرسانية 75 م3/ ث، وإجمالي كميات الخرسانة المنفَّذة 26.250 مترًا مكعبًا.

ويخدم المشروع المنطقة ويحميها -بعد مشيئة الله تعالى- من مخاطر السيول، التي كانت تؤثر في المنطقة خلال مواسم هطول الأمطار. كما أنه يأتي استكمالاً لمشاريع السيول بمخططات الشرائع، واستمرارًا لخطط الأمانة في تنفيذ البنية التحتية لمشاريع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بالعاصمة المقدسة.

ويعد المشروع من المشاريع المهمة التي تجريها الأمانة لتفادي مخاطر السيول، والعمل على صيانة شبكة التصريف القائمة، ومعالجة كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على السكان.

يُذكر أن مكة المكرمة تحتوي على شبكة ضخمة من قنوات وعبّارات التصريف التي تمتد لعشرات الكيلومترات تحت الأرض، وهي تحظى بعناية بالغة من قِبل الأمانة، إضافة إلى الكثير من المشاريع التي ما زالت تحت التنفيذ، التي سيكون لها مردود كبير -بإذن الله- عند اكتمالها في تطوير شبكات تصريف السيول بمكة المكرمة والقرى التابعة لها.