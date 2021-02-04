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صور الأقمار الصناعية تظهر تكاثف "عطاء" في نطاقات واسعة بالمملكة

استمرار فرص الهطولات في مناطق عدة الساعات القادمة.. رياح وزخات

أظهرت آخر صور الأقمار الاصطناعية استمرار تكاثف السحب الركامية المصاحبة للحالة الماطرة "عطاء" في نطاقات واسعة من الجوف وتبوك والمدينة المنورة، بالإضافة إلى الحدود الشمالية وحائل، وتستمر فرص الهطولات المطرية في تلك المناطق خلال الساعات القادمة.

وبحسب موقع طقس العرب، يتوقع أن تكون هذه الأمطار غزيرة أحياناً ومُترافقة بهطول لزخات من البرد التي قد تكون كثيفة ومتراكمة أحياناً، خاصة في منطقتي الجوف وحائل، مصحوبة بالرياح الهابطة القوية.

الأقمار الاصطناعية السحب الركامية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صور الأقمار الصناعية تظهر تكاثف "عطاء" في نطاقات واسعة بالمملكة
سبق

أظهرت آخر صور الأقمار الاصطناعية استمرار تكاثف السحب الركامية المصاحبة للحالة الماطرة "عطاء" في نطاقات واسعة من الجوف وتبوك والمدينة المنورة، بالإضافة إلى الحدود الشمالية وحائل، وتستمر فرص الهطولات المطرية في تلك المناطق خلال الساعات القادمة.

وبحسب موقع طقس العرب، يتوقع أن تكون هذه الأمطار غزيرة أحياناً ومُترافقة بهطول لزخات من البرد التي قد تكون كثيفة ومتراكمة أحياناً، خاصة في منطقتي الجوف وحائل، مصحوبة بالرياح الهابطة القوية.

04 فبراير 2021 - 22 جمادى الآخر 1442
02:20 PM

صور الأقمار الصناعية تظهر تكاثف "عطاء" في نطاقات واسعة بالمملكة

استمرار فرص الهطولات في مناطق عدة الساعات القادمة.. رياح وزخات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهرت آخر صور الأقمار الاصطناعية استمرار تكاثف السحب الركامية المصاحبة للحالة الماطرة "عطاء" في نطاقات واسعة من الجوف وتبوك والمدينة المنورة، بالإضافة إلى الحدود الشمالية وحائل، وتستمر فرص الهطولات المطرية في تلك المناطق خلال الساعات القادمة.

وبحسب موقع طقس العرب، يتوقع أن تكون هذه الأمطار غزيرة أحياناً ومُترافقة بهطول لزخات من البرد التي قد تكون كثيفة ومتراكمة أحياناً، خاصة في منطقتي الجوف وحائل، مصحوبة بالرياح الهابطة القوية.

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