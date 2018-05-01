لأول مرة منذ 22 عامًا.. الأمم المتحدة ترحِّب بانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني

"ملادينوف" أكد ضرورة تمكين حكومة الوفاق الوطني لتتولى مسؤولياتها بغزة

رحَّب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف بانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني أمس الاثنين في مدينة رام الله للمرة الأولى منذ 22 عامًا.

وقال نيكولاي ملادينوف في بيان صحفي: "إن الوقت الراهن حرج بالنسبة للفلسطينيين، وإن قيادتهم تتحمل مسؤولية تحتم إنهاء الانقسامات، والحد من تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية في غزة".

وأشار ملادينوف إلى أن الوحدة أساسية لتعزيز التطلعات الفلسطينية إلى السيادة، وإنشاء الدولة، وأن ذلك يؤكد ضرورة تمكين حكومة الوفاق الوطني لتتولى مسؤولياتها في غزة؛ لتخفف المعاناة، وتُحدث التغيير لسكان القطاع. مشددًا على أهمية عدم عرقلة جهود الحكومة في هذا المجال.