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"هيئة الرياضة" توقع شراكة استراتيجية مع جامعة ريال مدريد الأوروبية

وقعت الهيئة العامة للرياضة، ممثلة بمعهد إعداد القادة، شراكة استراتيجية مع جامعة ريال مدريد الأوروبية، بحضور مدير عام المعهد عبدالله بن فيصل حماد، والمدير الدولي للجامعة جيسوس جارسيا، ومدير نادي ريال مدريد إيميلو بوتراجينو، وذلك في العاصمة الإسبانية مدريد.

وتتضمن الاتفاقية استفادة المعهد من 15 تخصصًا تقدمها الجامعة، بما في ذلك الإدارة الرياضية، واللياقة البدنية والتدريب، وذلك من خلال تمكين الكوادر السعودية من طلاب الجامعات ومنسوبي الهيئة والأندية بالالتحاق ببرامج الجامعة.

وتعد جامعة ريال مدريد الأوروبية من الجامعات التي تتميز بخبرتها في التخصصات الرياضية، بعد اعتمادها على قيم ريادة الأعمال والعمل الجماعي والنزاهة والقيادة والتميز.

ويهدف معهد إعداد القادة من تلك الاتفاقية، إلى تطوير وتأهيل وصقل الكفاءات الوطنية في مختلف التخصصات الرياضية، للارتقاء بالعمل وفق الاستراتيجية التي تنتهجها الهيئة العامة للرياضة.

الهيئة العامة للرياضة جامعة ريال مدريد الأوروبية

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"هيئة الرياضة" توقع شراكة استراتيجية مع جامعة ريال مدريد الأوروبية
سبق

وقعت الهيئة العامة للرياضة، ممثلة بمعهد إعداد القادة، شراكة استراتيجية مع جامعة ريال مدريد الأوروبية، بحضور مدير عام المعهد عبدالله بن فيصل حماد، والمدير الدولي للجامعة جيسوس جارسيا، ومدير نادي ريال مدريد إيميلو بوتراجينو، وذلك في العاصمة الإسبانية مدريد.

وتتضمن الاتفاقية استفادة المعهد من 15 تخصصًا تقدمها الجامعة، بما في ذلك الإدارة الرياضية، واللياقة البدنية والتدريب، وذلك من خلال تمكين الكوادر السعودية من طلاب الجامعات ومنسوبي الهيئة والأندية بالالتحاق ببرامج الجامعة.

وتعد جامعة ريال مدريد الأوروبية من الجامعات التي تتميز بخبرتها في التخصصات الرياضية، بعد اعتمادها على قيم ريادة الأعمال والعمل الجماعي والنزاهة والقيادة والتميز.

ويهدف معهد إعداد القادة من تلك الاتفاقية، إلى تطوير وتأهيل وصقل الكفاءات الوطنية في مختلف التخصصات الرياضية، للارتقاء بالعمل وفق الاستراتيجية التي تنتهجها الهيئة العامة للرياضة.

05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441
07:05 PM

"هيئة الرياضة" توقع شراكة استراتيجية مع جامعة ريال مدريد الأوروبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقعت الهيئة العامة للرياضة، ممثلة بمعهد إعداد القادة، شراكة استراتيجية مع جامعة ريال مدريد الأوروبية، بحضور مدير عام المعهد عبدالله بن فيصل حماد، والمدير الدولي للجامعة جيسوس جارسيا، ومدير نادي ريال مدريد إيميلو بوتراجينو، وذلك في العاصمة الإسبانية مدريد.

وتتضمن الاتفاقية استفادة المعهد من 15 تخصصًا تقدمها الجامعة، بما في ذلك الإدارة الرياضية، واللياقة البدنية والتدريب، وذلك من خلال تمكين الكوادر السعودية من طلاب الجامعات ومنسوبي الهيئة والأندية بالالتحاق ببرامج الجامعة.

وتعد جامعة ريال مدريد الأوروبية من الجامعات التي تتميز بخبرتها في التخصصات الرياضية، بعد اعتمادها على قيم ريادة الأعمال والعمل الجماعي والنزاهة والقيادة والتميز.

ويهدف معهد إعداد القادة من تلك الاتفاقية، إلى تطوير وتأهيل وصقل الكفاءات الوطنية في مختلف التخصصات الرياضية، للارتقاء بالعمل وفق الاستراتيجية التي تنتهجها الهيئة العامة للرياضة.

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