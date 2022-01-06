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قرارين بتنظيم قواعد عمل معلمي تحفيظ القرآن ولائحة عمل مترجمي الجمعيات

أصدرها وزير الشؤون الإسلامية والدعوة الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، قرارين بتنظيم قواعد عمل معلمي تحفيظ القرآن الكريم، وتنظيم لائحة عمل المترجمين في الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية التي تشرف عليها الوزارة.

ونص القرار الأول على تنظيم عملية اختيار المعلمين والمعلمات لتحفيظ وتجويد وتلقين القرآن الكريم وحكومتها والاشتراطات اللازم توفرها فيمن يشغلها وواجباتهم العملية وآلية معالجة المخالفات.

بينما تضمن قرار تنظيم لائحة عمل المترجمين، الواجبات والمسؤوليات وشروط شغل الوظيفة ومهام المؤسسات والجمعيات لتأهيل وتطوير المترجمين.

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قرارين بتنظيم قواعد عمل معلمي تحفيظ القرآن ولائحة عمل مترجمي الجمعيات
سبق

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، قرارين بتنظيم قواعد عمل معلمي تحفيظ القرآن الكريم، وتنظيم لائحة عمل المترجمين في الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية التي تشرف عليها الوزارة.

ونص القرار الأول على تنظيم عملية اختيار المعلمين والمعلمات لتحفيظ وتجويد وتلقين القرآن الكريم وحكومتها والاشتراطات اللازم توفرها فيمن يشغلها وواجباتهم العملية وآلية معالجة المخالفات.

بينما تضمن قرار تنظيم لائحة عمل المترجمين، الواجبات والمسؤوليات وشروط شغل الوظيفة ومهام المؤسسات والجمعيات لتأهيل وتطوير المترجمين.

06 يناير 2022 - 3 جمادى الآخر 1443
02:42 PM

قرارين بتنظيم قواعد عمل معلمي تحفيظ القرآن ولائحة عمل مترجمي الجمعيات

أصدرها وزير الشؤون الإسلامية والدعوة الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، قرارين بتنظيم قواعد عمل معلمي تحفيظ القرآن الكريم، وتنظيم لائحة عمل المترجمين في الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية التي تشرف عليها الوزارة.

ونص القرار الأول على تنظيم عملية اختيار المعلمين والمعلمات لتحفيظ وتجويد وتلقين القرآن الكريم وحكومتها والاشتراطات اللازم توفرها فيمن يشغلها وواجباتهم العملية وآلية معالجة المخالفات.

بينما تضمن قرار تنظيم لائحة عمل المترجمين، الواجبات والمسؤوليات وشروط شغل الوظيفة ومهام المؤسسات والجمعيات لتأهيل وتطوير المترجمين.

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