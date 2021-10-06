النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فرضية ناجحة.. انهيار مبنى يكشف جاهزية طوارئ مستشفى القريع بني مالك

تهدف إلى تدريب العاملين على مواجهة الكوارث والأزمات

نجح مستشفى القريع بني مالك في محافظة ميسان، في تنفيذ تجربة فرضية انهيار أحد المباني بالمركز، بهدف الوقوف على مدى جاهزية واستعدادات قسم الطوارئ في المستشفى لتنفيذ حالات الإخلاء والإسعاف.

وأوضح مدير مستشفى القريع، محمد بن حامد المالكي لـ "سبق" أنه شارك في الفرضية جميع الطواقم الطبية، بحضور لجنة وحدة الطوارئ والأزمات بصحة الطائف من خلال آلية توزيع العمل واستقبال الحالات وفرزها بالموقع ونقلها في أسرع وقت ممكن عبر سيارات الإسعاف إلى قسم الإخلاء المعد لذلك والتعامل مع كل حالة حسب خطورتها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
فرضية ناجحة.. انهيار مبنى يكشف جاهزية طوارئ مستشفى القريع بني مالك
سبق

نجح مستشفى القريع بني مالك في محافظة ميسان، في تنفيذ تجربة فرضية انهيار أحد المباني بالمركز، بهدف الوقوف على مدى جاهزية واستعدادات قسم الطوارئ في المستشفى لتنفيذ حالات الإخلاء والإسعاف.

وأوضح مدير مستشفى القريع، محمد بن حامد المالكي لـ "سبق" أنه شارك في الفرضية جميع الطواقم الطبية، بحضور لجنة وحدة الطوارئ والأزمات بصحة الطائف من خلال آلية توزيع العمل واستقبال الحالات وفرزها بالموقع ونقلها في أسرع وقت ممكن عبر سيارات الإسعاف إلى قسم الإخلاء المعد لذلك والتعامل مع كل حالة حسب خطورتها.

06 أكتوبر 2021 - 29 صفر 1443
08:59 PM

فرضية ناجحة.. انهيار مبنى يكشف جاهزية طوارئ مستشفى القريع بني مالك

تهدف إلى تدريب العاملين على مواجهة الكوارث والأزمات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
0
1,142

نجح مستشفى القريع بني مالك في محافظة ميسان، في تنفيذ تجربة فرضية انهيار أحد المباني بالمركز، بهدف الوقوف على مدى جاهزية واستعدادات قسم الطوارئ في المستشفى لتنفيذ حالات الإخلاء والإسعاف.

وأوضح مدير مستشفى القريع، محمد بن حامد المالكي لـ "سبق" أنه شارك في الفرضية جميع الطواقم الطبية، بحضور لجنة وحدة الطوارئ والأزمات بصحة الطائف من خلال آلية توزيع العمل واستقبال الحالات وفرزها بالموقع ونقلها في أسرع وقت ممكن عبر سيارات الإسعاف إلى قسم الإخلاء المعد لذلك والتعامل مع كل حالة حسب خطورتها.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,311
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,831
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,996
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,514

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري
تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

بندر الشهري
نقلك.. على مزاج المسؤول!!

نقلك.. على مزاج المسؤول!!

ماجد الحربي
التظاهرة الأجمل

التظاهرة الأجمل

مها الجبر
حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

بندر مغرم الشهري
احتيال أطباء..!

احتيال أطباء..!

عبدالرحمن المرشد
التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

علي آل شرمة
هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

ماجد الحربي
عسير.. لم تعد العالمية صعبة

عسير.. لم تعد العالمية صعبة

حسن آل عمير
مجاعة اللمس!

مجاعة اللمس!

مها عبدالله الحقباني
محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

سعيد آل جندب
نجاحات رغم التحديات

نجاحات رغم التحديات

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة