النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رئيس الأركان البريطاني يحذر من خطر اندلاع حرب عرضية بين الغرب وروسيا

"كارتر" أشار إلى أن موسكو تعتزم استخدام المهاجرين ونقص الغاز فيها

حذر رئيس أركان الدفاع البريطاني الجنرال نيك كارتر، من أن خطر اندلاع حرب عرضية بين الغرب وروسيا أصبح أكبر من أي وقت مضى، بل هو أكثر احتمالاً مما كان عليه خلال الحرب الباردة.

وبيّن "كارتر" في مقابلة مع صحيفة "التايمز" البريطانية، أن "روسيا تعتزم استخدام المهاجرين ونقص الغاز كأداتين رئيسيتين لحرب مختلطة ضد الدول الأوروبية"، وفقًا لـ"سبوتنيك".

واعتبر أن "تدفق اللاجئين من الشرق الأوسط ونقص موارد الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي كانا سببين مصطنعين من قِبل الكرملين لإضعاف الدول الغربية".

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
رئيس الأركان البريطاني يحذر من خطر اندلاع حرب عرضية بين الغرب وروسيا
سبق

حذر رئيس أركان الدفاع البريطاني الجنرال نيك كارتر، من أن خطر اندلاع حرب عرضية بين الغرب وروسيا أصبح أكبر من أي وقت مضى، بل هو أكثر احتمالاً مما كان عليه خلال الحرب الباردة.

وبيّن "كارتر" في مقابلة مع صحيفة "التايمز" البريطانية، أن "روسيا تعتزم استخدام المهاجرين ونقص الغاز كأداتين رئيسيتين لحرب مختلطة ضد الدول الأوروبية"، وفقًا لـ"سبوتنيك".

واعتبر أن "تدفق اللاجئين من الشرق الأوسط ونقص موارد الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي كانا سببين مصطنعين من قِبل الكرملين لإضعاف الدول الغربية".

13 نوفمبر 2021 - 8 ربيع الآخر 1443
09:35 PM

رئيس الأركان البريطاني يحذر من خطر اندلاع حرب عرضية بين الغرب وروسيا

"كارتر" أشار إلى أن موسكو تعتزم استخدام المهاجرين ونقص الغاز فيها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
10
5,718

حذر رئيس أركان الدفاع البريطاني الجنرال نيك كارتر، من أن خطر اندلاع حرب عرضية بين الغرب وروسيا أصبح أكبر من أي وقت مضى، بل هو أكثر احتمالاً مما كان عليه خلال الحرب الباردة.

وبيّن "كارتر" في مقابلة مع صحيفة "التايمز" البريطانية، أن "روسيا تعتزم استخدام المهاجرين ونقص الغاز كأداتين رئيسيتين لحرب مختلطة ضد الدول الأوروبية"، وفقًا لـ"سبوتنيك".

واعتبر أن "تدفق اللاجئين من الشرق الأوسط ونقص موارد الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي كانا سببين مصطنعين من قِبل الكرملين لإضعاف الدول الغربية".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,434
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,130
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,153
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,212

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة