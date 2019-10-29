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تعليم سراة عبيدة ينظم لقاءً تعريفياً بلائحة الذوق العام بحضور قادة المدارس

تضمنت شرحاً لمواد اللائحة والعقوبات المترتبة على مخالفة موادها

نظمت إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة اليوم لقاءً تعريفياً بلائحة الذوق العام بالتزامن مع تفعيل اللائحة، وذلك بحضور محافظ سراة عبيدة المكلف منصور آل ثقفان ومديري الإدارات الحكومية والأمنية ورؤساء المراكز ومشايخ القبائل والأعيان والأهالي وعدد من قادة المدارس والطلاب وذلك على مسرح إدارة التعليم.

وقال مدير التعليم د.حسن العلكمي بالمحافظ المكلف إن اللائحة تأتي امتداداً لتوجيهات القيادة الرشيدة للمحافظة على الذوق العام.

وقام مدير التوجيه والإرشاد بإدارة التعليم د.راشد آل سرار بشرح مواد اللائحة والعقوبات المترتبة على من يخالف مواد هذه اللائحة، مؤكداً أن الذوق هو من أطيب الأخلاق، فهو يحرص على مراعاة مشاعر الآخرين وظروفهم المختلفة.

فيما أكد محافظ سراة عبيدة المكلف أن هذا اللقاء يأتي تزامناً مع البدء في تطبيق لائحة الذوق العام, وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لتطبيق هذه اللائحة, حيث استعرض مواد اللائحة المقرة من مجلس الوزراء، وكذلك المخالفات والغرامات مؤكداً على دور الجميع في المحافظة على الذوق العام والالتزام بالأنظمة والتعليمات.


يشار إلى أنه تم نقل هذه الفعالية عبر البث المباشر لجميع الطلاب والطالبات في مدارسهم في جميع القطاعات التعليمية بالسراة وتهامة قحطان.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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تعليم سراة عبيدة ينظم لقاءً تعريفياً بلائحة الذوق العام بحضور قادة المدارس
سبق

نظمت إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة اليوم لقاءً تعريفياً بلائحة الذوق العام بالتزامن مع تفعيل اللائحة، وذلك بحضور محافظ سراة عبيدة المكلف منصور آل ثقفان ومديري الإدارات الحكومية والأمنية ورؤساء المراكز ومشايخ القبائل والأعيان والأهالي وعدد من قادة المدارس والطلاب وذلك على مسرح إدارة التعليم.

وقال مدير التعليم د.حسن العلكمي بالمحافظ المكلف إن اللائحة تأتي امتداداً لتوجيهات القيادة الرشيدة للمحافظة على الذوق العام.

وقام مدير التوجيه والإرشاد بإدارة التعليم د.راشد آل سرار بشرح مواد اللائحة والعقوبات المترتبة على من يخالف مواد هذه اللائحة، مؤكداً أن الذوق هو من أطيب الأخلاق، فهو يحرص على مراعاة مشاعر الآخرين وظروفهم المختلفة.

فيما أكد محافظ سراة عبيدة المكلف أن هذا اللقاء يأتي تزامناً مع البدء في تطبيق لائحة الذوق العام, وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لتطبيق هذه اللائحة, حيث استعرض مواد اللائحة المقرة من مجلس الوزراء، وكذلك المخالفات والغرامات مؤكداً على دور الجميع في المحافظة على الذوق العام والالتزام بالأنظمة والتعليمات.


يشار إلى أنه تم نقل هذه الفعالية عبر البث المباشر لجميع الطلاب والطالبات في مدارسهم في جميع القطاعات التعليمية بالسراة وتهامة قحطان.

29 أكتوبر 2019 - 1 ربيع الأول 1441
09:05 PM

تعليم سراة عبيدة ينظم لقاءً تعريفياً بلائحة الذوق العام بحضور قادة المدارس

تضمنت شرحاً لمواد اللائحة والعقوبات المترتبة على مخالفة موادها

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صحيفة سبق الإلكترونية - سراة عبيدة
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نظمت إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة اليوم لقاءً تعريفياً بلائحة الذوق العام بالتزامن مع تفعيل اللائحة، وذلك بحضور محافظ سراة عبيدة المكلف منصور آل ثقفان ومديري الإدارات الحكومية والأمنية ورؤساء المراكز ومشايخ القبائل والأعيان والأهالي وعدد من قادة المدارس والطلاب وذلك على مسرح إدارة التعليم.

وقال مدير التعليم د.حسن العلكمي بالمحافظ المكلف إن اللائحة تأتي امتداداً لتوجيهات القيادة الرشيدة للمحافظة على الذوق العام.

وقام مدير التوجيه والإرشاد بإدارة التعليم د.راشد آل سرار بشرح مواد اللائحة والعقوبات المترتبة على من يخالف مواد هذه اللائحة، مؤكداً أن الذوق هو من أطيب الأخلاق، فهو يحرص على مراعاة مشاعر الآخرين وظروفهم المختلفة.

فيما أكد محافظ سراة عبيدة المكلف أن هذا اللقاء يأتي تزامناً مع البدء في تطبيق لائحة الذوق العام, وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لتطبيق هذه اللائحة, حيث استعرض مواد اللائحة المقرة من مجلس الوزراء، وكذلك المخالفات والغرامات مؤكداً على دور الجميع في المحافظة على الذوق العام والالتزام بالأنظمة والتعليمات.


يشار إلى أنه تم نقل هذه الفعالية عبر البث المباشر لجميع الطلاب والطالبات في مدارسهم في جميع القطاعات التعليمية بالسراة وتهامة قحطان.

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