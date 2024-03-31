النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير الخارجية التونسي: عازمون على جعل القمة منطلقًا لتعزيز العمل العربي

شدد على المكانة المركزية لـ"القضية الفلسطينية" لدى شعوب المنطقة

أكد وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، أن بلاده عازمة على جعل القمة العربية في تونس منطلقًا لتعزيز العمل العربي المشترك واستعادة العرب لزمام المبادرة في معالجة أزمات المنطقة ومعوقات التنمية.

جاء ذلك في كلمة الوزير التونسي في الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية الذي عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس، بعد تسلمه رئاسة الاجتماع من وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ممثل الرئاسة السابقة "للقمة العربية التي عقدت في الظهران" العام الماضي.

وقال "الجهيناوي": انطلاقًا من ثوابت سياسة تونس الخارجية وحرصها على وحدة الصف العربي عاقدة العزم خلال توليها لرئاسة القمة العربية على العمل بالتنسيق والتشاور مع الدول العربية على إضفاء نجاعة العمل العربي المشترك، وأن تكون قوة اقتراح إيجابية، وأن تتفاعل مع المقترحات البناءة لتعزيز الموقف العربي إقليميًا ودوليًا.

وشدد على المكانة المركزية للقضية الفلسطينية لدى الشعوب العربية والإسلامية والقوة المحبة للسلام، وأضاف أنها ستظل على رأس أولويات تونس خلال رئاستها للقمة لتوفير الدعم للشعب الفلسطيني واسترجاع حقوقه وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على أرضه وعاصمتها القدس وفقًا للقرارات الدولية ومبادرة السلام العربية، وعلى أساس مبدأ حل الدولتين.

ودعا إلى إيجاد حل سياسي في ليبيا يؤدي لتحقيق الاستقرار هناك من خلال مساعدة الأشقاء الليبيين على تجاوز خلافاتهم.

وقال "الجهيناوي": تونس ماضية في إطار المبادرة الثلاثية بالتنسيق مع مصر والجزائر من أجل تكريس حل "ليبي- ليبي" للأزمة، وهي تدعم جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا الدكتور غسان سلامة لإيجاد تسوية في ليبيا.

وأشار إلى الوضع في سوريا وما شهدته خلال السنوات الماضية من دمار غير مسبوق ونزوح ملايين اللاجئين؛ الأمر الذي يؤكد أهمية العمل على تسوية سياسية تمكن من الحفاظ على وحدة سوريا وتضع حدًا لمعاناة الشعب السوري بما يمكنه من استعادة مكانته على الساحة العربية.

وشدد على رفض تونس للاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان ولا يغير هذا من الوضع القانوني للجولان، ولا يترتب عليه أي التزامات.

وقال: الأوضاع في اليمن تتطلب تكثيف جهودها لدفع مسار التسوية السياسية وفقًا للمبادرة الخليجية واستئناف الحوار بما يسهم في تكريس الاستقرار في اليمن وعموم الخليج العربي.

الملك سلمان في تونس القمة العربية الـ30 قمة تونس القمة العربية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير الخارجية التونسي: عازمون على جعل القمة منطلقًا لتعزيز العمل العربي
سبق

أكد وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، أن بلاده عازمة على جعل القمة العربية في تونس منطلقًا لتعزيز العمل العربي المشترك واستعادة العرب لزمام المبادرة في معالجة أزمات المنطقة ومعوقات التنمية.

جاء ذلك في كلمة الوزير التونسي في الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية الذي عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس، بعد تسلمه رئاسة الاجتماع من وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ممثل الرئاسة السابقة "للقمة العربية التي عقدت في الظهران" العام الماضي.

وقال "الجهيناوي": انطلاقًا من ثوابت سياسة تونس الخارجية وحرصها على وحدة الصف العربي عاقدة العزم خلال توليها لرئاسة القمة العربية على العمل بالتنسيق والتشاور مع الدول العربية على إضفاء نجاعة العمل العربي المشترك، وأن تكون قوة اقتراح إيجابية، وأن تتفاعل مع المقترحات البناءة لتعزيز الموقف العربي إقليميًا ودوليًا.

وشدد على المكانة المركزية للقضية الفلسطينية لدى الشعوب العربية والإسلامية والقوة المحبة للسلام، وأضاف أنها ستظل على رأس أولويات تونس خلال رئاستها للقمة لتوفير الدعم للشعب الفلسطيني واسترجاع حقوقه وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على أرضه وعاصمتها القدس وفقًا للقرارات الدولية ومبادرة السلام العربية، وعلى أساس مبدأ حل الدولتين.

ودعا إلى إيجاد حل سياسي في ليبيا يؤدي لتحقيق الاستقرار هناك من خلال مساعدة الأشقاء الليبيين على تجاوز خلافاتهم.

وقال "الجهيناوي": تونس ماضية في إطار المبادرة الثلاثية بالتنسيق مع مصر والجزائر من أجل تكريس حل "ليبي- ليبي" للأزمة، وهي تدعم جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا الدكتور غسان سلامة لإيجاد تسوية في ليبيا.

وأشار إلى الوضع في سوريا وما شهدته خلال السنوات الماضية من دمار غير مسبوق ونزوح ملايين اللاجئين؛ الأمر الذي يؤكد أهمية العمل على تسوية سياسية تمكن من الحفاظ على وحدة سوريا وتضع حدًا لمعاناة الشعب السوري بما يمكنه من استعادة مكانته على الساحة العربية.

وشدد على رفض تونس للاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان ولا يغير هذا من الوضع القانوني للجولان، ولا يترتب عليه أي التزامات.

وقال: الأوضاع في اليمن تتطلب تكثيف جهودها لدفع مسار التسوية السياسية وفقًا للمبادرة الخليجية واستئناف الحوار بما يسهم في تكريس الاستقرار في اليمن وعموم الخليج العربي.

29 مارس 2019 - 22 رجب 1440
05:32 PM
اخر تعديل
31 مارس 2019 - 24 رجب 1440
08:38 AM

وزير الخارجية التونسي: عازمون على جعل القمة منطلقًا لتعزيز العمل العربي

شدد على المكانة المركزية لـ"القضية الفلسطينية" لدى شعوب المنطقة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - تونس
1
834

أكد وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، أن بلاده عازمة على جعل القمة العربية في تونس منطلقًا لتعزيز العمل العربي المشترك واستعادة العرب لزمام المبادرة في معالجة أزمات المنطقة ومعوقات التنمية.

جاء ذلك في كلمة الوزير التونسي في الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية الذي عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس، بعد تسلمه رئاسة الاجتماع من وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ممثل الرئاسة السابقة "للقمة العربية التي عقدت في الظهران" العام الماضي.

وقال "الجهيناوي": انطلاقًا من ثوابت سياسة تونس الخارجية وحرصها على وحدة الصف العربي عاقدة العزم خلال توليها لرئاسة القمة العربية على العمل بالتنسيق والتشاور مع الدول العربية على إضفاء نجاعة العمل العربي المشترك، وأن تكون قوة اقتراح إيجابية، وأن تتفاعل مع المقترحات البناءة لتعزيز الموقف العربي إقليميًا ودوليًا.

وشدد على المكانة المركزية للقضية الفلسطينية لدى الشعوب العربية والإسلامية والقوة المحبة للسلام، وأضاف أنها ستظل على رأس أولويات تونس خلال رئاستها للقمة لتوفير الدعم للشعب الفلسطيني واسترجاع حقوقه وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على أرضه وعاصمتها القدس وفقًا للقرارات الدولية ومبادرة السلام العربية، وعلى أساس مبدأ حل الدولتين.

ودعا إلى إيجاد حل سياسي في ليبيا يؤدي لتحقيق الاستقرار هناك من خلال مساعدة الأشقاء الليبيين على تجاوز خلافاتهم.

وقال "الجهيناوي": تونس ماضية في إطار المبادرة الثلاثية بالتنسيق مع مصر والجزائر من أجل تكريس حل "ليبي- ليبي" للأزمة، وهي تدعم جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا الدكتور غسان سلامة لإيجاد تسوية في ليبيا.

وأشار إلى الوضع في سوريا وما شهدته خلال السنوات الماضية من دمار غير مسبوق ونزوح ملايين اللاجئين؛ الأمر الذي يؤكد أهمية العمل على تسوية سياسية تمكن من الحفاظ على وحدة سوريا وتضع حدًا لمعاناة الشعب السوري بما يمكنه من استعادة مكانته على الساحة العربية.

وشدد على رفض تونس للاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان ولا يغير هذا من الوضع القانوني للجولان، ولا يترتب عليه أي التزامات.

وقال: الأوضاع في اليمن تتطلب تكثيف جهودها لدفع مسار التسوية السياسية وفقًا للمبادرة الخليجية واستئناف الحوار بما يسهم في تكريس الاستقرار في اليمن وعموم الخليج العربي.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
19,871
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,143
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,033
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
29,850

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

منى الرشيدي
حارِبوها فإنها "نتنة"

حارِبوها فإنها "نتنة"

سلطان رديف
النقل السريع..!!

النقل السريع..!!

محمد الصيـعري
دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

ماجد البريكان
المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

ساير المنيعي
تسريبات "الصرف" السياسي..!

تسريبات "الصرف" السياسي..!

عبدالغني الشيخ
كيف تصنع هيبتك؟

كيف تصنع هيبتك؟

صالح المسلّم
صناعة النفوذ

صناعة النفوذ

سلطان رديف
المستحيل.. ليس اتحاديًّا

المستحيل.. ليس اتحاديًّا

وحيد بغدادي
تحت الرماد وميض نار

تحت الرماد وميض نار

محمد الحيدر

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة