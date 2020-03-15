إيران تسجل 113 حالة وفاة بكورونا في يوم واحد

إضافة إلى 1209 إصابات جديدة أعلنت عنها "الصحة"

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم، تسجيل 113 وفاة و1209 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة؛ ليرتفع عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 724 حالة.

وفي وقت سابق اليوم، أعربت إيران عن قلقها من آثار تفشي فيروس كورونا المستجد على المرافق الصحية في البلاد التي تئن من وطأة العقوبات الاقتصادية الأمريكية.

وأقر رئيس لجنة قيادة عمليات إدارة مرض كورونا في طهران، علي رضا زالي، الأحد، بأن الفيروس قد يطغى على المرافق الصحية في البلاد، التي تخضع لعقوبات أمريكية صارمة.

وتكافح إيران واحدة من أسوأ حالات التفشي للفيروس خارج الصين، بؤرة تفشي فيروس كورونا، مع إصابة نحو 12 ألف شخص وأكثر من 700 حالة وفاة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن رضا زالي قوله: "لن تكون لدينا طاقة كافية إذا استمرت وتيرة تفشي المرض".

ويُعتقد أن بإيران حوالى 110 آلاف سرير مستشفى، من بينها 30 ألف سرير في طهران، وقد تعهدت السلطات بإنشاء عيادات متنقلة حسب الحاجة.

كما أقر رضا زالي بأن عددًا كبيرًا ممن لقوا حتفهم بسبب المرض كانوا أصحاء، في اعتراف من السلطات المحلية بأن الفيروس لا يقضي فقط على المرضى وكبار السن.