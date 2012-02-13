"الأرصاد" ينبّه من رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتَي الرايس وينبع
المركز الوطني: تؤدي إلى تدني الرؤية والحالة تستمر حتى الساعة الـ 4 عصراً
نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله- من رياحٍ نشطة وأتربة مثارة على محافظتَي الرايس وينبع، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة التي بدأت الساعة الـ ٣ صباحاً، تستمر حتى الساعة الـ ٤ عصراً.
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"الأرصاد" ينبّه من رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتَي الرايس وينبع
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2022-02-13
نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله- من رياحٍ نشطة وأتربة مثارة على محافظتَي الرايس وينبع، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة التي بدأت الساعة الـ ٣ صباحاً، تستمر حتى الساعة الـ ٤ عصراً.
13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443
09:28 AM
"الأرصاد" ينبّه من رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتَي الرايس وينبع
المركز الوطني: تؤدي إلى تدني الرؤية والحالة تستمر حتى الساعة الـ 4 عصراً
نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله- من رياحٍ نشطة وأتربة مثارة على محافظتَي الرايس وينبع، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة التي بدأت الساعة الـ ٣ صباحاً، تستمر حتى الساعة الـ ٤ عصراً.