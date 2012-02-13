"الأرصاد" ينبّه من رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتَي الرايس وينبع

المركز الوطني: تؤدي إلى تدني الرؤية والحالة تستمر حتى الساعة الـ 4 عصراً

نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله- من رياحٍ نشطة وأتربة مثارة على محافظتَي الرايس وينبع، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي بدأت الساعة الـ ٣ صباحاً، تستمر حتى الساعة الـ ٤ عصراً.