أعلنت السلطات البريطانية عن تسجيل أكثر من 200 وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية، لتبلغ بذلك حصيلة ضحايا الوباء 1228 شخصاً.
بريطانيا: تسجيل أكثر من 200 وفاة جديدة بـ"كورونا" خلال الساعات الـ24 الماضية
لتبلغ حصيلة ضحايا الوباء 1228 شخصاً
أعلنت السلطات البريطانية عن تسجيل أكثر من 200 وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية، لتبلغ بذلك حصيلة ضحايا الوباء 1228 شخصاً.فيروس كورونا الجديد
اعلان
بريطانيا: تسجيل أكثر من 200 وفاة جديدة بـ"كورونا" خلال الساعات الـ24 الماضيةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-29
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
04:20 PM
اخر تعديل
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
05:56 PM
بريطانيا: تسجيل أكثر من 200 وفاة جديدة بـ"كورونا" خلال الساعات الـ24 الماضية
لتبلغ حصيلة ضحايا الوباء 1228 شخصاً
أعلنت السلطات البريطانية عن تسجيل أكثر من 200 وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية، لتبلغ بذلك حصيلة ضحايا الوباء 1228 شخصاً.
اعلان
2.5 مليار ..
30 يناير
4,720
91 مليار ..
29 يناير
13,497
70 مليار ..
26 أكتوبر
19,280
53.8 مليار
31 يوليو
40,741