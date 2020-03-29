النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بريطانيا: تسجيل أكثر من 200 وفاة جديدة بـ"كورونا" خلال الساعات الـ24 الماضية

لتبلغ حصيلة ضحايا الوباء 1228 شخصاً

أعلنت السلطات البريطانية عن تسجيل أكثر من 200 وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية، لتبلغ بذلك حصيلة ضحايا الوباء 1228 شخصاً.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
بريطانيا: تسجيل أكثر من 200 وفاة جديدة بـ"كورونا" خلال الساعات الـ24 الماضية
سبق

أعلنت السلطات البريطانية عن تسجيل أكثر من 200 وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية، لتبلغ بذلك حصيلة ضحايا الوباء 1228 شخصاً.

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
04:20 PM
اخر تعديل
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
05:56 PM

بريطانيا: تسجيل أكثر من 200 وفاة جديدة بـ"كورونا" خلال الساعات الـ24 الماضية

لتبلغ حصيلة ضحايا الوباء 1228 شخصاً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,058

أعلنت السلطات البريطانية عن تسجيل أكثر من 200 وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية، لتبلغ بذلك حصيلة ضحايا الوباء 1228 شخصاً.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,720
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,497
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,280
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,741

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة