وقالت بلدية بني كبير على حسابها الرسمي بـ " تويتر " نظراً لوجود حالة مؤكدة بفايروس كورونا لأحد موظفي البلدية فإننا نهيب بالأخوة في حال الحاجة لمراجعة البلدية بالتواصل معنا عبر قنوات التواصل في حساب تويتر أو الواتس أب أو عن طريق الاتصالات الإدارية بالبلدية.. ‏سلامتكم تهمنا ".

تسببت إصابة أحد موظفي بلدية بني كبير بمنطقة الباحة في إعلان البلدية للمراجعين التواصل عن بُعد عبر قنوات التواصل " تويتر أو واتس اب "

بعد إصابة موظف بـ"كورونا".. "بلدية بني كبير" تعلن التواصل عن بعد عبدالعزيز الشهري سبق 2020-06-25 تسببت إصابة أحد موظفي بلدية بني كبير بمنطقة الباحة في إعلان البلدية للمراجعين التواصل عن بُعد عبر قنوات التواصل " تويتر أو واتس اب " وقالت بلدية بني كبير على حسابها الرسمي بـ " تويتر " نظراً لوجود حالة مؤكدة بفايروس كورونا لأحد موظفي البلدية فإننا نهيب بالأخوة في حال الحاجة لمراجعة البلدية بالتواصل معنا عبر قنوات التواصل في حساب تويتر أو الواتس أب أو عن طريق الاتصالات الإدارية بالبلدية.. ‏سلامتكم تهمنا ".

25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441 09:07 PM

بعد إصابة موظف بـ"كورونا".. "بلدية بني كبير" تعلن التواصل عن بعد طالبت المراجعين باستخدام حساب تويتر أو واتساب أو الاتصالات الإدارية





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تسببت إصابة أحد موظفي بلدية بني كبير بمنطقة الباحة في إعلان البلدية للمراجعين التواصل عن بُعد عبر قنوات التواصل " تويتر أو واتس اب "

وقالت بلدية بني كبير على حسابها الرسمي بـ " تويتر " نظراً لوجود حالة مؤكدة بفايروس كورونا لأحد موظفي البلدية فإننا نهيب بالأخوة في حال الحاجة لمراجعة البلدية بالتواصل معنا عبر قنوات التواصل في حساب تويتر أو الواتس أب أو عن طريق الاتصالات الإدارية بالبلدية.. ‏سلامتكم تهمنا ".