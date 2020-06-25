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بعد إصابة موظف بـ"كورونا".. "بلدية بني كبير" تعلن التواصل عن بعد

طالبت المراجعين باستخدام حساب تويتر أو واتساب أو الاتصالات الإدارية

تسببت إصابة أحد موظفي بلدية بني كبير بمنطقة الباحة في إعلان البلدية للمراجعين التواصل عن بُعد عبر قنوات التواصل " تويتر أو واتس اب "

وقالت بلدية بني كبير على حسابها الرسمي بـ " تويتر " نظراً لوجود حالة مؤكدة بفايروس كورونا لأحد موظفي البلدية فإننا نهيب بالأخوة في حال الحاجة لمراجعة البلدية بالتواصل معنا عبر قنوات التواصل في حساب تويتر أو الواتس أب أو عن طريق الاتصالات الإدارية بالبلدية.. ‏سلامتكم تهمنا ".

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد إصابة موظف بـ"كورونا".. "بلدية بني كبير" تعلن التواصل عن بعد
سبق

تسببت إصابة أحد موظفي بلدية بني كبير بمنطقة الباحة في إعلان البلدية للمراجعين التواصل عن بُعد عبر قنوات التواصل " تويتر أو واتس اب "

وقالت بلدية بني كبير على حسابها الرسمي بـ " تويتر " نظراً لوجود حالة مؤكدة بفايروس كورونا لأحد موظفي البلدية فإننا نهيب بالأخوة في حال الحاجة لمراجعة البلدية بالتواصل معنا عبر قنوات التواصل في حساب تويتر أو الواتس أب أو عن طريق الاتصالات الإدارية بالبلدية.. ‏سلامتكم تهمنا ".

25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441
09:07 PM

بعد إصابة موظف بـ"كورونا".. "بلدية بني كبير" تعلن التواصل عن بعد

طالبت المراجعين باستخدام حساب تويتر أو واتساب أو الاتصالات الإدارية

A A A
عبدالعزيز الشهري - الباحة
0
851

تسببت إصابة أحد موظفي بلدية بني كبير بمنطقة الباحة في إعلان البلدية للمراجعين التواصل عن بُعد عبر قنوات التواصل " تويتر أو واتس اب "

وقالت بلدية بني كبير على حسابها الرسمي بـ " تويتر " نظراً لوجود حالة مؤكدة بفايروس كورونا لأحد موظفي البلدية فإننا نهيب بالأخوة في حال الحاجة لمراجعة البلدية بالتواصل معنا عبر قنوات التواصل في حساب تويتر أو الواتس أب أو عن طريق الاتصالات الإدارية بالبلدية.. ‏سلامتكم تهمنا ".

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