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الأردن يُدين إطلاق مليشيا الحوثي طائرات مسيرة تجاه المملكة

أشادت بقدرات وكفاءة قوات التحالف ونجاحاتها المتواصلة

‬ أدانت الحكومة الأردنية اليوم، إطلاق مليشيات الحوثي لطائرتين مُسَيّرتين باتجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية؛ حيث تمكنت قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.

وأكدت وزارة الخارجية الأردنية في بيان لها، إدانة واستنكار الأردن الشديدين استمرار هذه الأفعال الإرهابية الجبانة، واستهداف المناطق المدنية الذي يشكل خرقًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ووقوف الأردن بالمطلق إلى جانب المملكة في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها.

وأشادت بقدرات وكفاءة قوات التحالف العربي ونجاحاتها المتواصلة في اعتراض وتدمير الطائرات المسيرة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأردن يُدين إطلاق مليشيا الحوثي طائرات مسيرة تجاه المملكة
سبق

‬ أدانت الحكومة الأردنية اليوم، إطلاق مليشيات الحوثي لطائرتين مُسَيّرتين باتجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية؛ حيث تمكنت قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.

وأكدت وزارة الخارجية الأردنية في بيان لها، إدانة واستنكار الأردن الشديدين استمرار هذه الأفعال الإرهابية الجبانة، واستهداف المناطق المدنية الذي يشكل خرقًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ووقوف الأردن بالمطلق إلى جانب المملكة في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها.

وأشادت بقدرات وكفاءة قوات التحالف العربي ونجاحاتها المتواصلة في اعتراض وتدمير الطائرات المسيرة.

29 مايو 2021 - 17 شوّال 1442
03:43 PM

الأردن يُدين إطلاق مليشيا الحوثي طائرات مسيرة تجاه المملكة

أشادت بقدرات وكفاءة قوات التحالف ونجاحاتها المتواصلة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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‬ أدانت الحكومة الأردنية اليوم، إطلاق مليشيات الحوثي لطائرتين مُسَيّرتين باتجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية؛ حيث تمكنت قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.

وأكدت وزارة الخارجية الأردنية في بيان لها، إدانة واستنكار الأردن الشديدين استمرار هذه الأفعال الإرهابية الجبانة، واستهداف المناطق المدنية الذي يشكل خرقًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ووقوف الأردن بالمطلق إلى جانب المملكة في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها.

وأشادت بقدرات وكفاءة قوات التحالف العربي ونجاحاتها المتواصلة في اعتراض وتدمير الطائرات المسيرة.

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