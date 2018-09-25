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"الصحة": تسجيل 39 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 50 خلال الـ24 ساعة الماضية

بحجم القطط.. فئران عملاقة تغزو المنازل البريطانية وهكذا تسلّلت

شركة مكافحة: الإغلاق جراء "كورونا" جعل هذه الكائنات أكثر شجاعة

غزت الفئران العملاقة المنازل في بريطانيا، خلال الأيام الماضية، من خلال التسلل إلى أنابيب الصرف الصحي والخروج من المراحيض.

وقالت إحدى شركات مكافحة الآفات في البلاد: إن الفئران العملاقة "بحجم القطط"، مشيرة إلى أن قرار الإغلاق من جراء فيروس كورونا جعل هذه الكائنات أكثر شجاعة في اقتحام المنازل؛ حسبما كشفت صحيفة "ذا صن".

وذكرت الشركة أنها تتلقّى الكثير من الاتصالات الهاتفية من مواطنين "في حالة صدمة كبيرة" بعد تفاجئهم بالفئران تخرج من مراحيض منازلهم.

وكشفت، وفق "سكاي نيوز عربية"، أنها اضطرّت لتوظيف عدد كبير من الأشخاص لـ"شنّ الحرب على الفئران".

وأوضحت "ذا صن" أنه، خلال فترة الوباء، انتقلت القوارض إلى المنازل السكنية بعد أن أجبرت على البحث عن مصادر غذائية أخرى؛ بسبب إغلاق المطاعم.

ويقول مواطنون: إنهم صاروا يتخوفون من استخدام المراحيض، مبرزين أن الفئران تظهر بحجم "وكأنها كانت تتدرب في الصالات الرياضية".

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بحجم القطط.. فئران عملاقة تغزو المنازل البريطانية وهكذا تسلّلت
سبق

غزت الفئران العملاقة المنازل في بريطانيا، خلال الأيام الماضية، من خلال التسلل إلى أنابيب الصرف الصحي والخروج من المراحيض.

وقالت إحدى شركات مكافحة الآفات في البلاد: إن الفئران العملاقة "بحجم القطط"، مشيرة إلى أن قرار الإغلاق من جراء فيروس كورونا جعل هذه الكائنات أكثر شجاعة في اقتحام المنازل؛ حسبما كشفت صحيفة "ذا صن".

وذكرت الشركة أنها تتلقّى الكثير من الاتصالات الهاتفية من مواطنين "في حالة صدمة كبيرة" بعد تفاجئهم بالفئران تخرج من مراحيض منازلهم.

وكشفت، وفق "سكاي نيوز عربية"، أنها اضطرّت لتوظيف عدد كبير من الأشخاص لـ"شنّ الحرب على الفئران".

وأوضحت "ذا صن" أنه، خلال فترة الوباء، انتقلت القوارض إلى المنازل السكنية بعد أن أجبرت على البحث عن مصادر غذائية أخرى؛ بسبب إغلاق المطاعم.

ويقول مواطنون: إنهم صاروا يتخوفون من استخدام المراحيض، مبرزين أن الفئران تظهر بحجم "وكأنها كانت تتدرب في الصالات الرياضية".

25 سبتمبر 2021 - 18 صفر 1443
03:09 PM

بحجم القطط.. فئران عملاقة تغزو المنازل البريطانية وهكذا تسلّلت

شركة مكافحة: الإغلاق جراء "كورونا" جعل هذه الكائنات أكثر شجاعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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غزت الفئران العملاقة المنازل في بريطانيا، خلال الأيام الماضية، من خلال التسلل إلى أنابيب الصرف الصحي والخروج من المراحيض.

وقالت إحدى شركات مكافحة الآفات في البلاد: إن الفئران العملاقة "بحجم القطط"، مشيرة إلى أن قرار الإغلاق من جراء فيروس كورونا جعل هذه الكائنات أكثر شجاعة في اقتحام المنازل؛ حسبما كشفت صحيفة "ذا صن".

وذكرت الشركة أنها تتلقّى الكثير من الاتصالات الهاتفية من مواطنين "في حالة صدمة كبيرة" بعد تفاجئهم بالفئران تخرج من مراحيض منازلهم.

وكشفت، وفق "سكاي نيوز عربية"، أنها اضطرّت لتوظيف عدد كبير من الأشخاص لـ"شنّ الحرب على الفئران".

وأوضحت "ذا صن" أنه، خلال فترة الوباء، انتقلت القوارض إلى المنازل السكنية بعد أن أجبرت على البحث عن مصادر غذائية أخرى؛ بسبب إغلاق المطاعم.

ويقول مواطنون: إنهم صاروا يتخوفون من استخدام المراحيض، مبرزين أن الفئران تظهر بحجم "وكأنها كانت تتدرب في الصالات الرياضية".

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