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مطالبات بوقف "مشاهير السوشيال ميديا" عن تقديم الدعاية للمنتجات منعًا للتجمعات

تماشيًا مع الخطوات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا

في الوقت الذي جنَّدت فيه الأجهزة الحكومية إمكاناتها كافة للحد من تجمعات الناس، وازدحامهم في أماكن معينة، واتخاذ الاحتياطات اللازمة حتى في المساجد، ما زال بعض مشاهير السوشيال ميديا، خاصة تطبيق السناب شات، مستمرين في نشر الدعايات لمتابعيهم؛ وهو ما يؤدي لتجمعات جماهيرية في مكان وزمن واحد، وقد تستمر أيامًا.

وتفصيلاً، تلقت "سبق" مطالبات عدة من قرائها للفت انتباه الجهات المختصة لإدراج هذه الحالة ضمن الإجراءات الاحترازية التي يجب أن تؤخذ في الحسبان، ومنع المشاهير والمؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي من بث الدعايات لمنتجات وأماكن تؤدي لتجمع الجماهير لاقتنائها أو تجربتها خلال فترة محاصرة انتشار فيروس كورونا المستجد، والوقاية من انتقاله؛ وذلك من باب الحرص على سلامة الجميع.

يُذكر أن جهات حكومية مختلفة في المملكة قد أعلنت وقف الفعاليات ومهرجانات احترازيًّا، منها إمارات المناطق والبلديات وغيرها، وكذلك تعليق المدارس والجامعات، أيضًا توجيه الشؤون الإسلامية بتقليل فترات الانتظار بين الأذان والإقامة، وتقصير خطبة وصلاة الجمعة؛ وذلك لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة وسلامة المواطن والمقيم.

السوشيال ميديا مشاهير السوشيال ميديا السناب شات الدعايات التجمعات الجماهيرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مطالبات بوقف "مشاهير السوشيال ميديا" عن تقديم الدعاية للمنتجات منعًا للتجمعات
سبق

في الوقت الذي جنَّدت فيه الأجهزة الحكومية إمكاناتها كافة للحد من تجمعات الناس، وازدحامهم في أماكن معينة، واتخاذ الاحتياطات اللازمة حتى في المساجد، ما زال بعض مشاهير السوشيال ميديا، خاصة تطبيق السناب شات، مستمرين في نشر الدعايات لمتابعيهم؛ وهو ما يؤدي لتجمعات جماهيرية في مكان وزمن واحد، وقد تستمر أيامًا.

وتفصيلاً، تلقت "سبق" مطالبات عدة من قرائها للفت انتباه الجهات المختصة لإدراج هذه الحالة ضمن الإجراءات الاحترازية التي يجب أن تؤخذ في الحسبان، ومنع المشاهير والمؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي من بث الدعايات لمنتجات وأماكن تؤدي لتجمع الجماهير لاقتنائها أو تجربتها خلال فترة محاصرة انتشار فيروس كورونا المستجد، والوقاية من انتقاله؛ وذلك من باب الحرص على سلامة الجميع.

يُذكر أن جهات حكومية مختلفة في المملكة قد أعلنت وقف الفعاليات ومهرجانات احترازيًّا، منها إمارات المناطق والبلديات وغيرها، وكذلك تعليق المدارس والجامعات، أيضًا توجيه الشؤون الإسلامية بتقليل فترات الانتظار بين الأذان والإقامة، وتقصير خطبة وصلاة الجمعة؛ وذلك لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة وسلامة المواطن والمقيم.

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
10:21 PM
اخر تعديل
09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
11:07 PM

مطالبات بوقف "مشاهير السوشيال ميديا" عن تقديم الدعاية للمنتجات منعًا للتجمعات

تماشيًا مع الخطوات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
9
5,456

في الوقت الذي جنَّدت فيه الأجهزة الحكومية إمكاناتها كافة للحد من تجمعات الناس، وازدحامهم في أماكن معينة، واتخاذ الاحتياطات اللازمة حتى في المساجد، ما زال بعض مشاهير السوشيال ميديا، خاصة تطبيق السناب شات، مستمرين في نشر الدعايات لمتابعيهم؛ وهو ما يؤدي لتجمعات جماهيرية في مكان وزمن واحد، وقد تستمر أيامًا.

وتفصيلاً، تلقت "سبق" مطالبات عدة من قرائها للفت انتباه الجهات المختصة لإدراج هذه الحالة ضمن الإجراءات الاحترازية التي يجب أن تؤخذ في الحسبان، ومنع المشاهير والمؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي من بث الدعايات لمنتجات وأماكن تؤدي لتجمع الجماهير لاقتنائها أو تجربتها خلال فترة محاصرة انتشار فيروس كورونا المستجد، والوقاية من انتقاله؛ وذلك من باب الحرص على سلامة الجميع.

يُذكر أن جهات حكومية مختلفة في المملكة قد أعلنت وقف الفعاليات ومهرجانات احترازيًّا، منها إمارات المناطق والبلديات وغيرها، وكذلك تعليق المدارس والجامعات، أيضًا توجيه الشؤون الإسلامية بتقليل فترات الانتظار بين الأذان والإقامة، وتقصير خطبة وصلاة الجمعة؛ وذلك لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة وسلامة المواطن والمقيم.

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