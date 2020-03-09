مطالبات بوقف "مشاهير السوشيال ميديا" عن تقديم الدعاية للمنتجات منعًا للتجمعات

تماشيًا مع الخطوات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا

في الوقت الذي جنَّدت فيه الأجهزة الحكومية إمكاناتها كافة للحد من تجمعات الناس، وازدحامهم في أماكن معينة، واتخاذ الاحتياطات اللازمة حتى في المساجد، ما زال بعض مشاهير السوشيال ميديا، خاصة تطبيق السناب شات، مستمرين في نشر الدعايات لمتابعيهم؛ وهو ما يؤدي لتجمعات جماهيرية في مكان وزمن واحد، وقد تستمر أيامًا.

وتفصيلاً، تلقت "سبق" مطالبات عدة من قرائها للفت انتباه الجهات المختصة لإدراج هذه الحالة ضمن الإجراءات الاحترازية التي يجب أن تؤخذ في الحسبان، ومنع المشاهير والمؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي من بث الدعايات لمنتجات وأماكن تؤدي لتجمع الجماهير لاقتنائها أو تجربتها خلال فترة محاصرة انتشار فيروس كورونا المستجد، والوقاية من انتقاله؛ وذلك من باب الحرص على سلامة الجميع.

يُذكر أن جهات حكومية مختلفة في المملكة قد أعلنت وقف الفعاليات ومهرجانات احترازيًّا، منها إمارات المناطق والبلديات وغيرها، وكذلك تعليق المدارس والجامعات، أيضًا توجيه الشؤون الإسلامية بتقليل فترات الانتظار بين الأذان والإقامة، وتقصير خطبة وصلاة الجمعة؛ وذلك لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة وسلامة المواطن والمقيم.