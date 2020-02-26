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العراق يوقف منح سمات الدخول إلى أراضيه للوافدين من هذه الدول

لمنع تفشي انتشار كورونا.. يستثني العراقـيين الوافدين منها والدبلوماسيين

أوقَفَ العراق منح سمات الدخول إلى أراضيه للوافدين من سبع دول مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية العراقية في بيان صحفي اليوم، أن القرار الذي يبقى ساريًا إلى إشعار آخر يشمل الوافدين الأجانب من دول الصين، وإيران، وتايلاند، وكوريا الجنوبية، واليابان، وإيطاليا، وسنغافورة.

وبيّن أن القرار يستثني العراقـيين الوافدين من هذه الدول، والدبلوماسيين العاملين في البعثات الدبلوماسية، والوفود الرسمية؛ شريطة أن يخضعوا لتدابير الفحص الوقائي التي وضعتها وزارة الصحة.

العراق فيروس كورونا الجديد

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العراق يوقف منح سمات الدخول إلى أراضيه للوافدين من هذه الدول
سبق

أوقَفَ العراق منح سمات الدخول إلى أراضيه للوافدين من سبع دول مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية العراقية في بيان صحفي اليوم، أن القرار الذي يبقى ساريًا إلى إشعار آخر يشمل الوافدين الأجانب من دول الصين، وإيران، وتايلاند، وكوريا الجنوبية، واليابان، وإيطاليا، وسنغافورة.

وبيّن أن القرار يستثني العراقـيين الوافدين من هذه الدول، والدبلوماسيين العاملين في البعثات الدبلوماسية، والوفود الرسمية؛ شريطة أن يخضعوا لتدابير الفحص الوقائي التي وضعتها وزارة الصحة.

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
11:34 AM

العراق يوقف منح سمات الدخول إلى أراضيه للوافدين من هذه الدول

لمنع تفشي انتشار كورونا.. يستثني العراقـيين الوافدين منها والدبلوماسيين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بغداد
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أوقَفَ العراق منح سمات الدخول إلى أراضيه للوافدين من سبع دول مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية العراقية في بيان صحفي اليوم، أن القرار الذي يبقى ساريًا إلى إشعار آخر يشمل الوافدين الأجانب من دول الصين، وإيران، وتايلاند، وكوريا الجنوبية، واليابان، وإيطاليا، وسنغافورة.

وبيّن أن القرار يستثني العراقـيين الوافدين من هذه الدول، والدبلوماسيين العاملين في البعثات الدبلوماسية، والوفود الرسمية؛ شريطة أن يخضعوا لتدابير الفحص الوقائي التي وضعتها وزارة الصحة.

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