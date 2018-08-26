"النمر" يكشف: 8 أسباب لحدوث جلطات القلب تحت سن الخمسين

تشمل "التدخين وارتفاع الكولسترول وقلة تناول الخضراوات والفواكه

كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، أن الأسباب المشهورة لحدوث جلطات القلب تحت سن الخمسين، تشمل "ارتفاع الكولسترول، التدخين، وعدم التحكم بالضغط".

وقال "النمر" عبر حسابه في "تويتر" اليوم: من الأسباب كذلك "عدم التحكم بالسكري، التوتر النفسي/ الاجتماعي، قلة الرياضة، إضافة إلى قلة تناول الخضراوات/ الفواكه، فضلاً عن تعاطي الكبتاغون/ الكوكايين/ الحشيشة "الماريوانا".