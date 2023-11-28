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ذكاء اصطناعي وتعقب آلي.. بدء تنفيذ مشروع تطوير النظام الأمني في مجمع كسوة الكعبة

الوقداني: بأحدث التقنيات التكنولوجية عالية الدقة بالأشعة الحرارية ودون "التدخل البشري"

بدأت وكالة المشاريع والدراسات الهندسية في تنفيذ مشروع تطوير النظام الأمني في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرّفة، ومعرض عمارة الحرمين الشريفين، حيث كشفت الوكالة عن خطط ومراحل التنفيذ المشروع.

وأفاد وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس محمد بن سليمان الوقداني، بأنه تم البدء بتنفيذ المشروع، بأحدث التقنيات التكنولوجية، في تطوير نظام الذكاء الاصطناعي عالي الدقة بالأشعة الحرارية، ونظام البحث والتعقب الآلي دون التدخل البشري في الإدارة والتحكم، حيث أنه ستتم تغطية مساحة إجمالية (98170.85) متر مربع.

واختتم الوقداني، حديثه، أن هذه الخدمات والجهود تأتي بإشراف من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومتابعته المستمرة والدائمة للمشاريع التطويرية، التي من شأنها الارتقاء بالمنظومة الأمنية، والبنية التحتية، اللازمة لتحسين الخدمات الأمنية وتحقيق التميز في الأداء الحكومي لمواكبة برنامج التحول الوطني بالرؤية المباركة (2030م).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ذكاء اصطناعي وتعقب آلي.. بدء تنفيذ مشروع تطوير النظام الأمني في مجمع كسوة الكعبة
سبق

بدأت وكالة المشاريع والدراسات الهندسية في تنفيذ مشروع تطوير النظام الأمني في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرّفة، ومعرض عمارة الحرمين الشريفين، حيث كشفت الوكالة عن خطط ومراحل التنفيذ المشروع.

وأفاد وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس محمد بن سليمان الوقداني، بأنه تم البدء بتنفيذ المشروع، بأحدث التقنيات التكنولوجية، في تطوير نظام الذكاء الاصطناعي عالي الدقة بالأشعة الحرارية، ونظام البحث والتعقب الآلي دون التدخل البشري في الإدارة والتحكم، حيث أنه ستتم تغطية مساحة إجمالية (98170.85) متر مربع.

واختتم الوقداني، حديثه، أن هذه الخدمات والجهود تأتي بإشراف من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومتابعته المستمرة والدائمة للمشاريع التطويرية، التي من شأنها الارتقاء بالمنظومة الأمنية، والبنية التحتية، اللازمة لتحسين الخدمات الأمنية وتحقيق التميز في الأداء الحكومي لمواكبة برنامج التحول الوطني بالرؤية المباركة (2030م).

28 نوفمبر 2021 - 23 ربيع الآخر 1443
11:36 AM

ذكاء اصطناعي وتعقب آلي.. بدء تنفيذ مشروع تطوير النظام الأمني في مجمع كسوة الكعبة

الوقداني: بأحدث التقنيات التكنولوجية عالية الدقة بالأشعة الحرارية ودون "التدخل البشري"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأت وكالة المشاريع والدراسات الهندسية في تنفيذ مشروع تطوير النظام الأمني في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرّفة، ومعرض عمارة الحرمين الشريفين، حيث كشفت الوكالة عن خطط ومراحل التنفيذ المشروع.

وأفاد وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس محمد بن سليمان الوقداني، بأنه تم البدء بتنفيذ المشروع، بأحدث التقنيات التكنولوجية، في تطوير نظام الذكاء الاصطناعي عالي الدقة بالأشعة الحرارية، ونظام البحث والتعقب الآلي دون التدخل البشري في الإدارة والتحكم، حيث أنه ستتم تغطية مساحة إجمالية (98170.85) متر مربع.

واختتم الوقداني، حديثه، أن هذه الخدمات والجهود تأتي بإشراف من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومتابعته المستمرة والدائمة للمشاريع التطويرية، التي من شأنها الارتقاء بالمنظومة الأمنية، والبنية التحتية، اللازمة لتحسين الخدمات الأمنية وتحقيق التميز في الأداء الحكومي لمواكبة برنامج التحول الوطني بالرؤية المباركة (2030م).

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