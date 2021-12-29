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طرق وميادين وحدائق رأس تنورة تتزين بـ600 ألف زهرة و3 آلاف شجرة

ضمن استراتيجية أمانة الشرقية لزيادة الغطاء النباتي والرقعة الخضراء

زرعت أمانة المنطقة الشرقية، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، 600.000 زهرة موسمية متنوعة، و3000 شجرة وشجيرة متنوعة، ومسطحات خضراء بمساحة 3000 متر مربع، في محافظة رأس تنورة، وذلك في إطار استراتيجيتها لزيادة الغطاء النباتي والرقعة الخضراء.

وأكدت الأمانة أن الزراعة ستشمل جميع أنحاء محافظة رأس تنورة، لتحويلها إلى مدينة خضراء، بإطلاق حملات زراعية مكثفة لتغطية الطرقات والحدائق العامة والميادين في المحافظة كافة بأعداد كبيرة من الأشجار والزهور المتنوعة الأشكال والأصناف؛ لتضفي بُعداً جمالياً على مظهر المحافظة، وترتقي بالمنظر العام للمرافق المختلفة.

وأوضحت أن زراعة هذه الأشجار والزهور تهدف إلى زيادة الرقعة الخضراء وتحسين المشهد البيئي والحفاظ عليه وتجميل المحافظة ونشر ثقافة التشجير وأهميته في النظام البيئي ولمكافحة مصادر التلوث والحد من تأثیر العملیات الصناعیة، وتحسین جودة الحیاة والمظھر العام، وتحقیق مفھوم أنسنة المدن، وزيادة الوعي بالمحافظة على الأشجار، وتشجيع المجتمع على أهمية الزراعة؛ نظرًا لما لها من آثار إيجابية على البيئة والمنظر العام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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طرق وميادين وحدائق رأس تنورة تتزين بـ600 ألف زهرة و3 آلاف شجرة
سبق

زرعت أمانة المنطقة الشرقية، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، 600.000 زهرة موسمية متنوعة، و3000 شجرة وشجيرة متنوعة، ومسطحات خضراء بمساحة 3000 متر مربع، في محافظة رأس تنورة، وذلك في إطار استراتيجيتها لزيادة الغطاء النباتي والرقعة الخضراء.

وأكدت الأمانة أن الزراعة ستشمل جميع أنحاء محافظة رأس تنورة، لتحويلها إلى مدينة خضراء، بإطلاق حملات زراعية مكثفة لتغطية الطرقات والحدائق العامة والميادين في المحافظة كافة بأعداد كبيرة من الأشجار والزهور المتنوعة الأشكال والأصناف؛ لتضفي بُعداً جمالياً على مظهر المحافظة، وترتقي بالمنظر العام للمرافق المختلفة.

وأوضحت أن زراعة هذه الأشجار والزهور تهدف إلى زيادة الرقعة الخضراء وتحسين المشهد البيئي والحفاظ عليه وتجميل المحافظة ونشر ثقافة التشجير وأهميته في النظام البيئي ولمكافحة مصادر التلوث والحد من تأثیر العملیات الصناعیة، وتحسین جودة الحیاة والمظھر العام، وتحقیق مفھوم أنسنة المدن، وزيادة الوعي بالمحافظة على الأشجار، وتشجيع المجتمع على أهمية الزراعة؛ نظرًا لما لها من آثار إيجابية على البيئة والمنظر العام.

29 ديسمبر 2021 - 25 جمادى الأول 1443
03:31 PM

طرق وميادين وحدائق رأس تنورة تتزين بـ600 ألف زهرة و3 آلاف شجرة

ضمن استراتيجية أمانة الشرقية لزيادة الغطاء النباتي والرقعة الخضراء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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زرعت أمانة المنطقة الشرقية، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، 600.000 زهرة موسمية متنوعة، و3000 شجرة وشجيرة متنوعة، ومسطحات خضراء بمساحة 3000 متر مربع، في محافظة رأس تنورة، وذلك في إطار استراتيجيتها لزيادة الغطاء النباتي والرقعة الخضراء.

وأكدت الأمانة أن الزراعة ستشمل جميع أنحاء محافظة رأس تنورة، لتحويلها إلى مدينة خضراء، بإطلاق حملات زراعية مكثفة لتغطية الطرقات والحدائق العامة والميادين في المحافظة كافة بأعداد كبيرة من الأشجار والزهور المتنوعة الأشكال والأصناف؛ لتضفي بُعداً جمالياً على مظهر المحافظة، وترتقي بالمنظر العام للمرافق المختلفة.

وأوضحت أن زراعة هذه الأشجار والزهور تهدف إلى زيادة الرقعة الخضراء وتحسين المشهد البيئي والحفاظ عليه وتجميل المحافظة ونشر ثقافة التشجير وأهميته في النظام البيئي ولمكافحة مصادر التلوث والحد من تأثیر العملیات الصناعیة، وتحسین جودة الحیاة والمظھر العام، وتحقیق مفھوم أنسنة المدن، وزيادة الوعي بالمحافظة على الأشجار، وتشجيع المجتمع على أهمية الزراعة؛ نظرًا لما لها من آثار إيجابية على البيئة والمنظر العام.

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