"خيركم" تطلق الدورات القرآنية الصيفية المكثفة بالمجمعات الصباحية

لغير الناطقين بالعربية في جدة

أطلقت جمعية خيركم مطلع الأسبوع الحالي ، الدورات القرآنية الصيفية المكثفة بالمجمعات الصباحية لغير الناطقين بالعربية في محافظة جدة ، ويستفيد منها 1533 طالباً يمثلون 8 جنسيات.

وأوضح مدير عام جمعية خيركم صابر بامخرمة أن طلاب المجمعات القرآنية الصباحية واللذين يمثلون ثمان جنسيات وهي ( الباكستانية ، البرماوية ، الهندية ، التشادية ، التركية ، الأفغانية ، البنغالية ، الصومالية ) هم العمود الفقري للجمعية كونهم يمثلون مابين 25 -30 % من عدد خريجي الجمعية كل عام ، وهذه الدورات القرآنية المكثفة لحفاظ الجمعية تجد اقبالاً كبيراً من الطلاب والراغبين في استغلال إجازة الصيف بالنهل من كتاب الله ، وسرعة ختم القرآن وذلك للاستفادة من الأوقات وشغلها في تحقيق الهدف الأسمى وهو إتمام الحفظ.

وأبان بامخرمة أن معلمي حلقات الصباحية والبالغ عددهم 128 معلما يتحدثون ثمان لغات ليسهل على الطلاب تعلم القاعدة النورانية والقراءة ومن ثم الانطلاق في حفظ القرآن ، مضيفاً أن هذه المجمعات غالبا ما يفوز أحد طلابها بلقب أصغر حافظ للقرآن في جدة رغم أن غالبيتهم لا يتحدثون العربية وهنا تكمن معجزة القرآن في قوله تعالى : ( ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر).