قالت النيابة العامة: يُحظر التداول عمداً لأي مادة غذائية ضارة بالصحة أو مغشوشة أو ممنوعة.
وتابعت: يعاقب مرتكب هذه الأفعال بالسجن مدة تصل إلى عشر سنوات، وغرامة تصل إلى عشرة ملايين ريال.
النيابة العامة: غرامة 10 ملايين ريال لمن يتداول مادة غذائية ضارة
وبالسجن مدة تصل إلى عشر سنوات
قالت النيابة العامة: يُحظر التداول عمداً لأي مادة غذائية ضارة بالصحة أو مغشوشة أو ممنوعة.
وتابعت: يعاقب مرتكب هذه الأفعال بالسجن مدة تصل إلى عشر سنوات، وغرامة تصل إلى عشرة ملايين ريال.
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النيابة العامة: غرامة 10 ملايين ريال لمن يتداول مادة غذائية ضارةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-02-15
قالت النيابة العامة: يُحظر التداول عمداً لأي مادة غذائية ضارة بالصحة أو مغشوشة أو ممنوعة.
15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
06:36 PM
اخر تعديل
15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
10:13 PM
النيابة العامة: غرامة 10 ملايين ريال لمن يتداول مادة غذائية ضارة
وبالسجن مدة تصل إلى عشر سنوات
قالت النيابة العامة: يُحظر التداول عمداً لأي مادة غذائية ضارة بالصحة أو مغشوشة أو ممنوعة.
وتابعت: يعاقب مرتكب هذه الأفعال بالسجن مدة تصل إلى عشر سنوات، وغرامة تصل إلى عشرة ملايين ريال.
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