قطر تعلن تسجيل 252 إصابة جديدة بكورونا

كشفت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل 252 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وقالت وزارة الصحة العامة في قطر، اليوم الإثنين: بالإصابات الجديدة يرتفع إجمالي الإصابات إلى 3231 حالة، ولم نسجل أيّ حالات وفاة جديدة؛ ليستقر العدد عند 7 حالات.
كشفت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل 252 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وقالت وزارة الصحة العامة في قطر، اليوم الإثنين: بالإصابات الجديدة يرتفع إجمالي الإصابات إلى 3231 حالة، ولم نسجل أيّ حالات وفاة جديدة؛ ليستقر العدد عند 7 حالات.قطر فيروس كورونا الجديد
كشفت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل 252 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وقالت وزارة الصحة العامة في قطر، اليوم الإثنين: بالإصابات الجديدة يرتفع إجمالي الإصابات إلى 3231 حالة، ولم نسجل أيّ حالات وفاة جديدة؛ ليستقر العدد عند 7 حالات.
كشفت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل 252 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وقالت وزارة الصحة العامة في قطر، اليوم الإثنين: بالإصابات الجديدة يرتفع إجمالي الإصابات إلى 3231 حالة، ولم نسجل أيّ حالات وفاة جديدة؛ ليستقر العدد عند 7 حالات.