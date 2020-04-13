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قطر تعلن تسجيل 252 إصابة جديدة بكورونا

وزارة الصحة: الإجمالي ارتفع إلى 3231 حالة

كشفت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل 252 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة العامة في قطر، اليوم الإثنين: بالإصابات الجديدة يرتفع إجمالي الإصابات إلى 3231 حالة، ولم نسجل أيّ حالات وفاة جديدة؛ ليستقر العدد عند 7 حالات.

قطر فيروس كورونا الجديد

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قطر تعلن تسجيل 252 إصابة جديدة بكورونا
سبق

كشفت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل 252 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة العامة في قطر، اليوم الإثنين: بالإصابات الجديدة يرتفع إجمالي الإصابات إلى 3231 حالة، ولم نسجل أيّ حالات وفاة جديدة؛ ليستقر العدد عند 7 حالات.

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
02:27 PM

قطر تعلن تسجيل 252 إصابة جديدة بكورونا

وزارة الصحة: الإجمالي ارتفع إلى 3231 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل 252 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة العامة في قطر، اليوم الإثنين: بالإصابات الجديدة يرتفع إجمالي الإصابات إلى 3231 حالة، ولم نسجل أيّ حالات وفاة جديدة؛ ليستقر العدد عند 7 حالات.

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