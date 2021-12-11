النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"فيسبوك" يتصدر.. هذه أكثر منصات التواصل الاجتماعي استخدامًا في 2021

تظهر أحدث الإحصائيات أن "فيسبوك" لا يزال يحتل مكانة قوية كقائد لوسائل التواصل الاجتماعي، مع 2.80 مليار مستخدم نشط ابتداءً من يناير 2021.

وأوضحت الإحصائيات التي عرضها موقع "اوبرلو" المتخصص في الإحصائيات العالمية، أن "فيسبوك" من أكثر المنصات التي يقضي فيها المستخدمون وقتهم، بمتوسط 58 دقيقة في اليوم، مقارنة بـ"يوتيوب وانستغرام وتويتر وواتس اب".

وفي المرتبة الثانية يأتي موقع "يوتيوب" الذي يضم 2.3 مليار مستخدم، وهو ما يعد 84 % من مستخدمي "فيسبوك"، وتتم مشاهدة مليار ساعة من الفيديوهات إجمالاً من قِبل جميع المشاهدين يوميًا.

وفي المركز الثالث يأتي "واتس اب"، وهو أحد أشهر المنصات في العالم، حيث يستخدمه مليارا مستخدم نشط، وفي المرتبة الرابعة "ماسنجر فيسبوك" بـ 1.3 مليار مستخدم، وفي المرتبة الخامسة تأتي منصة "انستغرام" 1.2 مليار مستخدم.

وفي المرتبة السادسة يأتي "وي شات" البرنامج الصيني البديل لبرنامج "واتس اب" في الصين، ويستخدمه نحو 1.2 مليار شخص، وهو من أكثر منصات المراسلة والتواصل استخدامًا بين الصينيين، ثم في المرتبة السابعة برنامج "تيك توك" بنحو 689 مليون مستخدم.

وفي المرتبة الثامنة والتاسعة والعاشرة تأتي منصات "كيو كيو ودوين وسينا ويبو" بـ 617 و600 و511 مليون مستخدم على التوالي.

الرئيسية/ محطات

اعلان
"فيسبوك" يتصدر.. هذه أكثر منصات التواصل الاجتماعي استخدامًا في 2021
سبق

تظهر أحدث الإحصائيات أن "فيسبوك" لا يزال يحتل مكانة قوية كقائد لوسائل التواصل الاجتماعي، مع 2.80 مليار مستخدم نشط ابتداءً من يناير 2021.

وأوضحت الإحصائيات التي عرضها موقع "اوبرلو" المتخصص في الإحصائيات العالمية، أن "فيسبوك" من أكثر المنصات التي يقضي فيها المستخدمون وقتهم، بمتوسط 58 دقيقة في اليوم، مقارنة بـ"يوتيوب وانستغرام وتويتر وواتس اب".

وفي المرتبة الثانية يأتي موقع "يوتيوب" الذي يضم 2.3 مليار مستخدم، وهو ما يعد 84 % من مستخدمي "فيسبوك"، وتتم مشاهدة مليار ساعة من الفيديوهات إجمالاً من قِبل جميع المشاهدين يوميًا.

وفي المركز الثالث يأتي "واتس اب"، وهو أحد أشهر المنصات في العالم، حيث يستخدمه مليارا مستخدم نشط، وفي المرتبة الرابعة "ماسنجر فيسبوك" بـ 1.3 مليار مستخدم، وفي المرتبة الخامسة تأتي منصة "انستغرام" 1.2 مليار مستخدم.

وفي المرتبة السادسة يأتي "وي شات" البرنامج الصيني البديل لبرنامج "واتس اب" في الصين، ويستخدمه نحو 1.2 مليار شخص، وهو من أكثر منصات المراسلة والتواصل استخدامًا بين الصينيين، ثم في المرتبة السابعة برنامج "تيك توك" بنحو 689 مليون مستخدم.

وفي المرتبة الثامنة والتاسعة والعاشرة تأتي منصات "كيو كيو ودوين وسينا ويبو" بـ 617 و600 و511 مليون مستخدم على التوالي.

11 ديسمبر 2021 - 7 جمادى الأول 1443
11:38 PM

"فيسبوك" يتصدر.. هذه أكثر منصات التواصل الاجتماعي استخدامًا في 2021

A A A
خالد علي - الرياض
0
350

تظهر أحدث الإحصائيات أن "فيسبوك" لا يزال يحتل مكانة قوية كقائد لوسائل التواصل الاجتماعي، مع 2.80 مليار مستخدم نشط ابتداءً من يناير 2021.

وأوضحت الإحصائيات التي عرضها موقع "اوبرلو" المتخصص في الإحصائيات العالمية، أن "فيسبوك" من أكثر المنصات التي يقضي فيها المستخدمون وقتهم، بمتوسط 58 دقيقة في اليوم، مقارنة بـ"يوتيوب وانستغرام وتويتر وواتس اب".

وفي المرتبة الثانية يأتي موقع "يوتيوب" الذي يضم 2.3 مليار مستخدم، وهو ما يعد 84 % من مستخدمي "فيسبوك"، وتتم مشاهدة مليار ساعة من الفيديوهات إجمالاً من قِبل جميع المشاهدين يوميًا.

وفي المركز الثالث يأتي "واتس اب"، وهو أحد أشهر المنصات في العالم، حيث يستخدمه مليارا مستخدم نشط، وفي المرتبة الرابعة "ماسنجر فيسبوك" بـ 1.3 مليار مستخدم، وفي المرتبة الخامسة تأتي منصة "انستغرام" 1.2 مليار مستخدم.

وفي المرتبة السادسة يأتي "وي شات" البرنامج الصيني البديل لبرنامج "واتس اب" في الصين، ويستخدمه نحو 1.2 مليار شخص، وهو من أكثر منصات المراسلة والتواصل استخدامًا بين الصينيين، ثم في المرتبة السابعة برنامج "تيك توك" بنحو 689 مليون مستخدم.

وفي المرتبة الثامنة والتاسعة والعاشرة تأتي منصات "كيو كيو ودوين وسينا ويبو" بـ 617 و600 و511 مليون مستخدم على التوالي.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,423
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,663
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,437
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,387

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة