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مركز الملك سلمان للإغاثة ينهي أعمال توزيع مستلزمات مشروع الدواجن للمستفيدين في أبين اليمنية

بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة

أنهى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)؛ أعمال توزيع مستلزمات مشروع الدواجن للمستفيدين في مديرية زنجبار بمحافظة أبين، وذلك ضمن أنشطة مشروع الدعم الطارئ لسبل المعيشة الزراعية للأسر الأكثر تضررًا في اليمن.

ووُزعت الدواجن والأعلاف بالإضافة إلى مبلغ مالي لكل أسرة مستفيدة من المشروع.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة في المركز فيما يتصل بالأمن الغذائي ومحاربة الجوع في اليمن والدول ذات الاحتياج.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

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مركز الملك سلمان للإغاثة ينهي أعمال توزيع مستلزمات مشروع الدواجن للمستفيدين في أبين اليمنية
سبق

أنهى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)؛ أعمال توزيع مستلزمات مشروع الدواجن للمستفيدين في مديرية زنجبار بمحافظة أبين، وذلك ضمن أنشطة مشروع الدعم الطارئ لسبل المعيشة الزراعية للأسر الأكثر تضررًا في اليمن.

ووُزعت الدواجن والأعلاف بالإضافة إلى مبلغ مالي لكل أسرة مستفيدة من المشروع.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة في المركز فيما يتصل بالأمن الغذائي ومحاربة الجوع في اليمن والدول ذات الاحتياج.

16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441
04:51 PM

مركز الملك سلمان للإغاثة ينهي أعمال توزيع مستلزمات مشروع الدواجن للمستفيدين في أبين اليمنية

بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أنهى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)؛ أعمال توزيع مستلزمات مشروع الدواجن للمستفيدين في مديرية زنجبار بمحافظة أبين، وذلك ضمن أنشطة مشروع الدعم الطارئ لسبل المعيشة الزراعية للأسر الأكثر تضررًا في اليمن.

ووُزعت الدواجن والأعلاف بالإضافة إلى مبلغ مالي لكل أسرة مستفيدة من المشروع.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة في المركز فيما يتصل بالأمن الغذائي ومحاربة الجوع في اليمن والدول ذات الاحتياج.

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