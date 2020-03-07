النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شيخ شمل المسارحة يحتفل بزواج ابنه "أحمد"

احتفل شيخ شمل المسارحة، الشيخ حسين بن أحمد إدريس فقيهي، مساء الجمعة، بزواج ابنه أحمد، أحد منسوبي جامعة جازان.

جاء ذلك، بحضور محافظ المسارحة، عبدالله الريثي، وشيخ شمل الشرفاء، الشيخ مساعد قصادي، ورئيس مركز الخلاوية والنجوع، علي حملي، وعميد كلية العلوم الطبية التطبيقية، الدكتور يحيى حوباني.

كما حضر عدد كبير من مشايخ القبائل والأقارب والأصدقاء ومنسوبي جامعة جازان من أساتذة وموظفين.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
شيخ شمل المسارحة يحتفل بزواج ابنه "أحمد"
سبق

احتفل شيخ شمل المسارحة، الشيخ حسين بن أحمد إدريس فقيهي، مساء الجمعة، بزواج ابنه أحمد، أحد منسوبي جامعة جازان.

جاء ذلك، بحضور محافظ المسارحة، عبدالله الريثي، وشيخ شمل الشرفاء، الشيخ مساعد قصادي، ورئيس مركز الخلاوية والنجوع، علي حملي، وعميد كلية العلوم الطبية التطبيقية، الدكتور يحيى حوباني.

كما حضر عدد كبير من مشايخ القبائل والأقارب والأصدقاء ومنسوبي جامعة جازان من أساتذة وموظفين.

07 مارس 2020 - 12 رجب 1441
07:22 PM

شيخ شمل المسارحة يحتفل بزواج ابنه "أحمد"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
0
1,296

احتفل شيخ شمل المسارحة، الشيخ حسين بن أحمد إدريس فقيهي، مساء الجمعة، بزواج ابنه أحمد، أحد منسوبي جامعة جازان.

جاء ذلك، بحضور محافظ المسارحة، عبدالله الريثي، وشيخ شمل الشرفاء، الشيخ مساعد قصادي، ورئيس مركز الخلاوية والنجوع، علي حملي، وعميد كلية العلوم الطبية التطبيقية، الدكتور يحيى حوباني.

كما حضر عدد كبير من مشايخ القبائل والأقارب والأصدقاء ومنسوبي جامعة جازان من أساتذة وموظفين.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,037
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,962
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,056
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,195

المقالات

نظام قديم يقيِّد المواطنين

نظام قديم يقيِّد المواطنين

عبدالغني الشيخ
يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان
"سنابستان"

"سنابستان"

بدر الغامدي
اتحاد وزاري

اتحاد وزاري

محمد المالكي
الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

صالح مطر الغامدي
أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

حسن آل عمير
اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

عبدالرحمن المرشد
حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي
يد التغيير تصل للعقار

يد التغيير تصل للعقار

سارة عفتان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة