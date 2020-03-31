بسبب كورونا.. "مجلس الأمن" يجري تصويتاً لم يحدث في تاريخه

وافق على 4 قرارات أحدها يتعلق بمراقبة عقوبات كوريا الشمالية

في آلية اضطر إلى اللجوء إليها لتسيير شؤونه في ظل جائحة كورونا التي فرضت على أعضائه منذ 12 مارس العمل عن بُعد، تبنى مجلس الأمن الدولي، أمس الإثنين، للمرة الأولى في تاريخه، قرارات عبر تصويت خطي.

وبحسب ما أفاد به دبلوماسيون، وافق المجلس على 4 قرارات، تم بموجب أحدها تمديد ولاية الخبراء الأمميين المكلفين مراقبة تطبيق العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، التي شارفت على الانتهاء، حتى نهاية أبريل 2021.

وبموجب القرارين الثاني والثالث مدّد المجلس حتى نهاية يونيو مهمة بعثة السلام الأممية في الصومال، حتى نهاية مايو مهمّة البعثة الأممية في دارفور.

ووفق "رويترز"، السبب في الفترة الوجيزة لهذين التمديدين هو "الضبابية" المرتبطة بتفشي فيروس كورونا المستجد، أمّا القرار الرابع فيرمي لتعزيز حماية قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وأوضح دبلوماسي، طلب عدم كشف هويته، لوكالة فرانس برس، أن القرارات الأربعة "تم تبنيها بالإجماع".

وأثرت الجائحة التي تضرب نيويورك بشدّة، وتوجيهات العزل والعمل عن بُعد، على أداء مجلس الأمن مهامه، حيث فرضت الحاجة "ابتكار قواعد" لتسيير شؤون المجلس، كي لا يضطر للتوقف عن العمل بشكل تام، وفق ما أوضح دبلوماسي آخر.

وكان أعضاء المجلس قد اتفقوا في ختام نحو 10 أيام من العمل على مشروعات القرارات هذه، أن يمنحوا أنفسهم مهلة 24 ساعة لإجراء مناقشات سرية، يليها التصويت عليها بوساطة رسائل إلكترونية، أرسلوها إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة.

وبعد فرز الأصوات، أعلنت النتيجة وصدرت القرارات.