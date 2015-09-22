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سيدتان من بين 54 مرشحًا للتسجيل لعضوية مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة

خلال دورته الـ21

تغلق لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة للدورة 21، يوم غد الأربعاء؛ باب تسجيل المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، بعد أن بلغ عدد المرشحين المتقدمين 54 مرشحًا بينهم سيدتان، كما شمل المتقدمون عددًا من أعضاء مجلس الإدارة في الدورة السابقة ممن حق لهم التسجيل في هذه الدورة.

وكانت اللجنة قد مددت وقت استقبال طلبات الترشح أسبوعًا كاملًا، بعد مرور الفترة المقررة لعملية الترشح، وقد استمرت عملية التسجيل بصورة راتبة إلكترونيًّا، فيما ظلت اللجنة تستقبل المرشحين بمقرها في الدور الثاني بغرفة مكة المكرمة للرد على الاستفسارات وتقديم الإرشادات اللازمة، والتأكد من انطباق الاشتراطات على المتقدمين.

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سيدتان من بين 54 مرشحًا للتسجيل لعضوية مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة
سبق

تغلق لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة للدورة 21، يوم غد الأربعاء؛ باب تسجيل المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، بعد أن بلغ عدد المرشحين المتقدمين 54 مرشحًا بينهم سيدتان، كما شمل المتقدمون عددًا من أعضاء مجلس الإدارة في الدورة السابقة ممن حق لهم التسجيل في هذه الدورة.

وكانت اللجنة قد مددت وقت استقبال طلبات الترشح أسبوعًا كاملًا، بعد مرور الفترة المقررة لعملية الترشح، وقد استمرت عملية التسجيل بصورة راتبة إلكترونيًّا، فيما ظلت اللجنة تستقبل المرشحين بمقرها في الدور الثاني بغرفة مكة المكرمة للرد على الاستفسارات وتقديم الإرشادات اللازمة، والتأكد من انطباق الاشتراطات على المتقدمين.

21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443
07:55 PM

سيدتان من بين 54 مرشحًا للتسجيل لعضوية مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة

خلال دورته الـ21

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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تغلق لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة للدورة 21، يوم غد الأربعاء؛ باب تسجيل المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، بعد أن بلغ عدد المرشحين المتقدمين 54 مرشحًا بينهم سيدتان، كما شمل المتقدمون عددًا من أعضاء مجلس الإدارة في الدورة السابقة ممن حق لهم التسجيل في هذه الدورة.

وكانت اللجنة قد مددت وقت استقبال طلبات الترشح أسبوعًا كاملًا، بعد مرور الفترة المقررة لعملية الترشح، وقد استمرت عملية التسجيل بصورة راتبة إلكترونيًّا، فيما ظلت اللجنة تستقبل المرشحين بمقرها في الدور الثاني بغرفة مكة المكرمة للرد على الاستفسارات وتقديم الإرشادات اللازمة، والتأكد من انطباق الاشتراطات على المتقدمين.

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