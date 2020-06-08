وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في الصين 83040؛ في حين ما زال عدد حالات الوفاة بلا تغيير عند 4634.

وقالت اللجنة: إن الحالات الجديدة لمسافرين قادمين من الخارج.

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم، تسجيل أربع حالات إصابة جديدة مؤكدة وحالتي إصابة بلا أعراض بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في بر الصين الرئيسي.

الصين تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-06-08 أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم، تسجيل أربع حالات إصابة جديدة مؤكدة وحالتي إصابة بلا أعراض بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في بر الصين الرئيسي. وقالت اللجنة: إن الحالات الجديدة لمسافرين قادمين من الخارج. وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في الصين 83040؛ في حين ما زال عدد حالات الوفاة بلا تغيير عند 4634.

08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441 08:22 AM

الصين تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات لمسافرين قادمين من الخارج





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أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم، تسجيل أربع حالات إصابة جديدة مؤكدة وحالتي إصابة بلا أعراض بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في بر الصين الرئيسي.

وقالت اللجنة: إن الحالات الجديدة لمسافرين قادمين من الخارج.

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في الصين 83040؛ في حين ما زال عدد حالات الوفاة بلا تغيير عند 4634.