البرلمان الأوروبي: دفاعات أوروبا ضد "كورونا" توازي دفاعات أضعف البلدان

أصدر بياناً أكد فيه أنه لا يمكن لأي دولة أو اتحاد خوض هذه المعركة بمفرده

أكد البرلمان الأوروبي أن فيروس كورونا المستجد لا يعرف حدوداً، مشيراً إلى أن دفاعات أوروبا ضد الفيروس توازي دفاعات أضعف البلدان.

جاء ذلك في بيان صادر من رؤساء لجان الشؤون الخارجية والتنمية والتجارة واللجان الفرعية لحقوق الإنسان والأمن والدفاع ومؤتمر رؤساء الوفود في البرلمان الأوروبي حول تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي.

وقال الموقعون على البيان إنهم بصفتهم رؤساء الهيئات البرلمانية المسؤولة عن سياسة الاتحاد الأوروبي وإجراءاته الخارجية، فإنهم يدعمون بالكامل جميع جهود مؤسسات الاتحاد الأوروبي لتنسيق وتعزيز العمل داخل الاتحاد بيد أنه لا يمكن لأي دولة أو اتحاد أن يخوض هذه المعركة بمفرده.

وأوضح البيان أنه ولتسليط الضوء على هذه الحقيقة الحاسمة؛ فإنه يجب على رئيس البرلمان الأوروبي تكريس إحدى المناقشات العامة القادمة للجهود خارج الاتحاد الأوروبي التي يجب تعزيزها، أو إطلاقها في بعض الحالات لمعالجة الفيروس وعواقبه.