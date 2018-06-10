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"الصحة" تعلن تسجيل 3717 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 112288

الأفلاج تسجّل 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد

لمخالطة اجتماعية لحالات إصابة سابقة

سجّلت محافظة الأفلاج، اليوم، سبع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهو أعلى رقم سجّلته الأفلاج في يوم واحد.

وأكدت مصادر لـ"سبق" أن الحالات التي تم تسجيلها اليوم في تقرير وزارة الصحة تعرضت للإصابة لمخالطة اجتماعية لحالات مصابة سابقة.

ونوّهت المصادر بأهمية اتباع التعليمات وضرورة التقيد بالتباعد الاجتماعي الذي يعتبر حتى الآن هو العلاج الوحيد لمنع انتشار هذه الجائحة.

وبلغ إجمالي الإصابات في الأفلاج حتى اليوم 33 اصابة منها 20 حالة نشطة 13 حالة تعافٍ.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأفلاج تسجّل 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد
سبق

سجّلت محافظة الأفلاج، اليوم، سبع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهو أعلى رقم سجّلته الأفلاج في يوم واحد.

وأكدت مصادر لـ"سبق" أن الحالات التي تم تسجيلها اليوم في تقرير وزارة الصحة تعرضت للإصابة لمخالطة اجتماعية لحالات مصابة سابقة.

ونوّهت المصادر بأهمية اتباع التعليمات وضرورة التقيد بالتباعد الاجتماعي الذي يعتبر حتى الآن هو العلاج الوحيد لمنع انتشار هذه الجائحة.

وبلغ إجمالي الإصابات في الأفلاج حتى اليوم 33 اصابة منها 20 حالة نشطة 13 حالة تعافٍ.

10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441
04:10 PM

الأفلاج تسجّل 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد

لمخالطة اجتماعية لحالات إصابة سابقة

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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سجّلت محافظة الأفلاج، اليوم، سبع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهو أعلى رقم سجّلته الأفلاج في يوم واحد.

وأكدت مصادر لـ"سبق" أن الحالات التي تم تسجيلها اليوم في تقرير وزارة الصحة تعرضت للإصابة لمخالطة اجتماعية لحالات مصابة سابقة.

ونوّهت المصادر بأهمية اتباع التعليمات وضرورة التقيد بالتباعد الاجتماعي الذي يعتبر حتى الآن هو العلاج الوحيد لمنع انتشار هذه الجائحة.

وبلغ إجمالي الإصابات في الأفلاج حتى اليوم 33 اصابة منها 20 حالة نشطة 13 حالة تعافٍ.

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