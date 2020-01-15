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"احتفالية قوميز".. من المسطحات الخضراء إلى عالم الإبل في "صحاري الدهناء"

قلدها الفائز بالمرحلة قبل النهائية لمسابقة "القعود قعودك لا طرحته" ولقيت إعجاب الجهور

دخلت احتفالية لاعب نادي الهلال الفرنسي "بافيتيمبي قوميز"، عالم الإبل، وأصبحت محل اهتمام وتقليد بعض الفائزين في مسابقة "القعود قعودك لا طرحته"، التي أطلقها مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة، والذي تجري فعاليته في الصياهد بصحراء الدهناء.

واحتفل الفائز بأفضل توقيت في المرحلة قبل النهائية لمسابقة "القعود قعودك لا طرحته" اليوم، عماش مناحي المصارير، بعد طرحه القعود في زمن قياسي لم يتجاوز 11 ثانية على طريقة اللاعب الفرنسي، حيث قلد حركة الأسد التي اشتهر بها "قوميز" أمام جمهور المهرجان الذي حضر بكثافة لمتابعة المسابقة، ولقيت تلك الاحتفالية من "المصارير" تجاوبًا كبيرًا من الحضور الذي حياه بالتصفيق والهتاف.

وتأهل اليوم ثلاثة مشاركين في مسابقة "القعود قعودك لا طرحته" للمرحلة النهائية من المسابقة، حيث سيتنافس الثلاثي عماش مناحي المصارير الدوسري، وسليمان محمد النفيعي، وسالم صالح آل جابر في المرحلة النهائية على خطف السيارة التي رصدتها اللجنة المنظمة للمهرجان كهدية للمسابقة.

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"احتفالية قوميز".. من المسطحات الخضراء إلى عالم الإبل في "صحاري الدهناء"
سبق

دخلت احتفالية لاعب نادي الهلال الفرنسي "بافيتيمبي قوميز"، عالم الإبل، وأصبحت محل اهتمام وتقليد بعض الفائزين في مسابقة "القعود قعودك لا طرحته"، التي أطلقها مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة، والذي تجري فعاليته في الصياهد بصحراء الدهناء.

واحتفل الفائز بأفضل توقيت في المرحلة قبل النهائية لمسابقة "القعود قعودك لا طرحته" اليوم، عماش مناحي المصارير، بعد طرحه القعود في زمن قياسي لم يتجاوز 11 ثانية على طريقة اللاعب الفرنسي، حيث قلد حركة الأسد التي اشتهر بها "قوميز" أمام جمهور المهرجان الذي حضر بكثافة لمتابعة المسابقة، ولقيت تلك الاحتفالية من "المصارير" تجاوبًا كبيرًا من الحضور الذي حياه بالتصفيق والهتاف.

وتأهل اليوم ثلاثة مشاركين في مسابقة "القعود قعودك لا طرحته" للمرحلة النهائية من المسابقة، حيث سيتنافس الثلاثي عماش مناحي المصارير الدوسري، وسليمان محمد النفيعي، وسالم صالح آل جابر في المرحلة النهائية على خطف السيارة التي رصدتها اللجنة المنظمة للمهرجان كهدية للمسابقة.

14 يناير 2020 - 19 جمادى الأول 1441
06:57 PM

"احتفالية قوميز".. من المسطحات الخضراء إلى عالم الإبل في "صحاري الدهناء"

قلدها الفائز بالمرحلة قبل النهائية لمسابقة "القعود قعودك لا طرحته" ولقيت إعجاب الجهور

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مسلّم الهواملة - الرياض
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17,162

دخلت احتفالية لاعب نادي الهلال الفرنسي "بافيتيمبي قوميز"، عالم الإبل، وأصبحت محل اهتمام وتقليد بعض الفائزين في مسابقة "القعود قعودك لا طرحته"، التي أطلقها مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة، والذي تجري فعاليته في الصياهد بصحراء الدهناء.

واحتفل الفائز بأفضل توقيت في المرحلة قبل النهائية لمسابقة "القعود قعودك لا طرحته" اليوم، عماش مناحي المصارير، بعد طرحه القعود في زمن قياسي لم يتجاوز 11 ثانية على طريقة اللاعب الفرنسي، حيث قلد حركة الأسد التي اشتهر بها "قوميز" أمام جمهور المهرجان الذي حضر بكثافة لمتابعة المسابقة، ولقيت تلك الاحتفالية من "المصارير" تجاوبًا كبيرًا من الحضور الذي حياه بالتصفيق والهتاف.

وتأهل اليوم ثلاثة مشاركين في مسابقة "القعود قعودك لا طرحته" للمرحلة النهائية من المسابقة، حيث سيتنافس الثلاثي عماش مناحي المصارير الدوسري، وسليمان محمد النفيعي، وسالم صالح آل جابر في المرحلة النهائية على خطف السيارة التي رصدتها اللجنة المنظمة للمهرجان كهدية للمسابقة.

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