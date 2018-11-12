شاهد.. صورة عفوية تجسِّد لفتة أبوية لمعلِّم في الأفلاج مع أحد طلابه

أرجع كتب طالب إلى حقيبته بعد تساقطها عند خروجه نهاية اليوم الدراسي

جسَّد أحد المعلمين في محافظة الأفلاج أروع صور التلاحم بين المعلم وأحد الطلاب، وتجلت فيها المواقف الإنسانية والمسؤولية التربوية.

وأظهرت الصورة التي التُقطت لمعلم ابتدائية الفيصلية بالأفلاج عبدالله بن معجب الشكرة الموقف الأبوي، واللفتة التربوية الحانية، أثناء قيامه بمساعدة أحد طلاب المدرسة، وإرجاع كتب الطالب إلى حقيبته بعد تساقطها عند خروجه نهاية اليوم الدراسي.

ولقي ذلك الموقف الأبوي من المعلم تجاه أحد طلابه إشادة وثناء من أولياء الأمور؛ وذلك لتجسيده القيم الإسلامية، والدور التربوي والتعليمي.