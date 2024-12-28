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تعيين "الملكية الفكرية" بالصين كهيئة بحث للهيئة السعودية للملكية الفكرية

أصبحت ضمن اختيارات مقدمي طلبات براءات الاختراع الدولية في المملكة

عينت الهيئة السعودية للملكية الفكرية, الإدارة الوطنية للملكية الفكرية بجمهورية الصين الشعبية، هيئة بحث دولية في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات "PCT"، ما يتيح لمقدمي طلبات براءات الاختراع الدولية في المملكة اختيار الإدارة الوطنية الصينية أحد هيئات البحث الدولية المعتمدة لدى الهيئة لإصدار تقرير البحث لطلبات براءات الاختراع الدولية.

ويأتي ذلك تعزيزاً للتعاون المشترك بين الجانبين في مجال الملكية الفكرية، ويمكِّن مقدمي طلبات براءات الاختراع من الحصول على تقرير بحث دولي يدعم اتخاذ القرار بشأن تسجيل اختراعاتهم في الدول المنضمة لمعاهدة التعاون بشأن البراءات التي تديرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

وبذلك تصبح الإدارة الوطنية للملكية الفكرية بجمهورية الصين الشعبية العضو الثامن في شبكة هيئات البحث الدولية المعتمدة لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية التي تشمل: مكتب الملكية الفكرية الكوري, ومكتب البراءات والعلامات التجارية الأمريكي، ومكتب البراءات الأوروبي، ومكتب الملكية الفكرية السنغافوري, ومكتب براءات الاختراع المصري والإدارة الفيدرالية للملكية الفكرية في الاتحاد الروسي, ومكتب الملكية الفكرية الكندي.

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تعيين "الملكية الفكرية" بالصين كهيئة بحث للهيئة السعودية للملكية الفكرية
سبق

عينت الهيئة السعودية للملكية الفكرية, الإدارة الوطنية للملكية الفكرية بجمهورية الصين الشعبية، هيئة بحث دولية في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات "PCT"، ما يتيح لمقدمي طلبات براءات الاختراع الدولية في المملكة اختيار الإدارة الوطنية الصينية أحد هيئات البحث الدولية المعتمدة لدى الهيئة لإصدار تقرير البحث لطلبات براءات الاختراع الدولية.

ويأتي ذلك تعزيزاً للتعاون المشترك بين الجانبين في مجال الملكية الفكرية، ويمكِّن مقدمي طلبات براءات الاختراع من الحصول على تقرير بحث دولي يدعم اتخاذ القرار بشأن تسجيل اختراعاتهم في الدول المنضمة لمعاهدة التعاون بشأن البراءات التي تديرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

وبذلك تصبح الإدارة الوطنية للملكية الفكرية بجمهورية الصين الشعبية العضو الثامن في شبكة هيئات البحث الدولية المعتمدة لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية التي تشمل: مكتب الملكية الفكرية الكوري, ومكتب البراءات والعلامات التجارية الأمريكي، ومكتب البراءات الأوروبي، ومكتب الملكية الفكرية السنغافوري, ومكتب براءات الاختراع المصري والإدارة الفيدرالية للملكية الفكرية في الاتحاد الروسي, ومكتب الملكية الفكرية الكندي.

28 ديسمبر 2021 - 24 جمادى الأول 1443
05:54 PM
اخر تعديل
28 ديسمبر 2021 - 24 جمادى الأول 1443
10:31 PM

تعيين "الملكية الفكرية" بالصين كهيئة بحث للهيئة السعودية للملكية الفكرية

أصبحت ضمن اختيارات مقدمي طلبات براءات الاختراع الدولية في المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عينت الهيئة السعودية للملكية الفكرية, الإدارة الوطنية للملكية الفكرية بجمهورية الصين الشعبية، هيئة بحث دولية في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات "PCT"، ما يتيح لمقدمي طلبات براءات الاختراع الدولية في المملكة اختيار الإدارة الوطنية الصينية أحد هيئات البحث الدولية المعتمدة لدى الهيئة لإصدار تقرير البحث لطلبات براءات الاختراع الدولية.

ويأتي ذلك تعزيزاً للتعاون المشترك بين الجانبين في مجال الملكية الفكرية، ويمكِّن مقدمي طلبات براءات الاختراع من الحصول على تقرير بحث دولي يدعم اتخاذ القرار بشأن تسجيل اختراعاتهم في الدول المنضمة لمعاهدة التعاون بشأن البراءات التي تديرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

وبذلك تصبح الإدارة الوطنية للملكية الفكرية بجمهورية الصين الشعبية العضو الثامن في شبكة هيئات البحث الدولية المعتمدة لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية التي تشمل: مكتب الملكية الفكرية الكوري, ومكتب البراءات والعلامات التجارية الأمريكي، ومكتب البراءات الأوروبي، ومكتب الملكية الفكرية السنغافوري, ومكتب براءات الاختراع المصري والإدارة الفيدرالية للملكية الفكرية في الاتحاد الروسي, ومكتب الملكية الفكرية الكندي.

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