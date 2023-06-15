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روسيا تسجل 143 وفاة و8246 إصابة جديدة بكورونا

ارتفع إجمالي الإصابات على مستوى البلاد إلى 537210

أعلن مركز إدارة أزمة فيروس كورونا في "روسيا اليوم" عن تسجيل 8246 إصابة جديدة بالفيروس؛ مما يرفع إجمالي الإصابات على مستوى البلاد إلى 537210 حالات.

وقال المركز في بيان له: إن 143 شخصًا توفوا بسبب الفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 7091.

روسيا فيروس كورونا الجديد

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روسيا تسجل 143 وفاة و8246 إصابة جديدة بكورونا
سبق

أعلن مركز إدارة أزمة فيروس كورونا في "روسيا اليوم" عن تسجيل 8246 إصابة جديدة بالفيروس؛ مما يرفع إجمالي الإصابات على مستوى البلاد إلى 537210 حالات.

وقال المركز في بيان له: إن 143 شخصًا توفوا بسبب الفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 7091.

15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441
12:18 PM

روسيا تسجل 143 وفاة و8246 إصابة جديدة بكورونا

ارتفع إجمالي الإصابات على مستوى البلاد إلى 537210

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن مركز إدارة أزمة فيروس كورونا في "روسيا اليوم" عن تسجيل 8246 إصابة جديدة بالفيروس؛ مما يرفع إجمالي الإصابات على مستوى البلاد إلى 537210 حالات.

وقال المركز في بيان له: إن 143 شخصًا توفوا بسبب الفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 7091.

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