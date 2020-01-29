"الصحة" تستعرض الخطوات الواجبة عند ارتفاع الحرارة وضيق في التنفس

نصحت المسافرين بطلب الرعاية الطبية ورفعت تأهبها عند مختلف المنافذ

تسخّر وزارة الصحة كل إمكاناتها وخبراتها واتخاذ إجراءات وقائية أخرى بعد تفشي فيروس "كورونا" الجديد، ومعرفة طرق انتقاله والحماية منه، وتقديم الرعاية الصحية المتكاملة للمصابين.

ورفعت وزارة الصحة درجة تأهبها في المنافذ الجوية والبحرية والبرية؛ تحسباً لظهور أعراض الإصابة، ونصحت المسافرين بطلب الرعاية الطبية مع مشاركة المعلومات المتعلقة بالسفر مع مقدم الخدمة الطبية.

واستعرضت "الصحة" الخطوات والطرق إذا كنت قادماً من الصين، وتشتكي من ارتفاع في درجة الحرارة ماذا تفعل؟ عليك التوجه إلى أقرب مستشفى، والاتصال على الرقم الخاص الذي تم تخصيصه لكل المواطنين ٩٣٧.

وتسعى وزارة الصحة إلى استحداث وتفعيل أكبر عدد ممكن من قنوات المشاركة الإلكترونية التي تتناسب مع احتياجات زوار البوابة "الصحة"، وتقديم أرقى مستويات الخدمات المتكاملة وأفضل معايير الرعاية الصحية الشاملة لكافة المواطنين.