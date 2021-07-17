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قوات أمن الحج تضبط 9 مخالفين لتنظيم وتعليمات الحج

اتخاذ الإجراءات النظامية بتطبيق الغرامة المالية المقررة

صرّح المتحدث الرسمي باسم قيادة قوات أمن الحج العميد سامي الشويرخ؛ بأنه تمّ ضبط تسعة مخالفين لتنظيم وتعليمات الحج، التي تنص على وجوب الحصول على تصريح للحج، واتخاذ الإجراءات النظامية بتطبيق الغرامة المالية المقررة عن مخالفة كل منهم، المحددة بمبلغ (10,000) ريال.

وأهاب العميد الشويرخ؛ بالمواطنين والمقيمين كافة، الالتزام بالتعليمات الخاصّة بموسم حج هذا العام.

وأكّد في الوقت ذاته أن رجال الأمن سيطبّقون الأنظمة بحق كل مَن يحاول الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة (مِنى، مزدلفة، عرفات) دون تصريح، حتى نهاية اليوم الـ 13 من ذي الحجة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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قوات أمن الحج تضبط 9 مخالفين لتنظيم وتعليمات الحج
سبق

صرّح المتحدث الرسمي باسم قيادة قوات أمن الحج العميد سامي الشويرخ؛ بأنه تمّ ضبط تسعة مخالفين لتنظيم وتعليمات الحج، التي تنص على وجوب الحصول على تصريح للحج، واتخاذ الإجراءات النظامية بتطبيق الغرامة المالية المقررة عن مخالفة كل منهم، المحددة بمبلغ (10,000) ريال.

وأهاب العميد الشويرخ؛ بالمواطنين والمقيمين كافة، الالتزام بالتعليمات الخاصّة بموسم حج هذا العام.

وأكّد في الوقت ذاته أن رجال الأمن سيطبّقون الأنظمة بحق كل مَن يحاول الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة (مِنى، مزدلفة، عرفات) دون تصريح، حتى نهاية اليوم الـ 13 من ذي الحجة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

17 يوليو 2021 - 7 ذو الحجة 1442
01:21 PM

قوات أمن الحج تضبط 9 مخالفين لتنظيم وتعليمات الحج

اتخاذ الإجراءات النظامية بتطبيق الغرامة المالية المقررة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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صرّح المتحدث الرسمي باسم قيادة قوات أمن الحج العميد سامي الشويرخ؛ بأنه تمّ ضبط تسعة مخالفين لتنظيم وتعليمات الحج، التي تنص على وجوب الحصول على تصريح للحج، واتخاذ الإجراءات النظامية بتطبيق الغرامة المالية المقررة عن مخالفة كل منهم، المحددة بمبلغ (10,000) ريال.

وأهاب العميد الشويرخ؛ بالمواطنين والمقيمين كافة، الالتزام بالتعليمات الخاصّة بموسم حج هذا العام.

وأكّد في الوقت ذاته أن رجال الأمن سيطبّقون الأنظمة بحق كل مَن يحاول الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة (مِنى، مزدلفة، عرفات) دون تصريح، حتى نهاية اليوم الـ 13 من ذي الحجة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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