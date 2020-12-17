"الطائر الأزرق" ينقل مشاعر المعلمين تجاه "آل الشيخ" بوسم #شكرًا_وزير_التعليم

تأجيل اللائحة التعليمية أشعل الترند السعودي

استبشر المعلمون والمعلمات خيرًا فور الإعلان عن تأجيل تطبيق اللائحة التعليمية إلى ذي القعدة القادم، وثمّنوا دور الوزير الدكتور حمد آل الشيخ معبرين بمشاعرهم بتويتر في وسم ‏‫#شكرًا_وزير_التعليم ليصعد في ترند "الطائر الأزرق".

وتفصيلاً، بمجرد الإعلان عن تأجيل التطبيق، وتغريد وزير التعليم ‏شاكرًا القيادة الرشيدة على الدعم اللامحدود، انطلق وسم الشكر للوزير على جهوده ووقفته مع زملائه في الميدان، كما شارك عدة مغردين من خارج الوسط التعليمي.

وكتب "فايز المالكي" جملة من الحروف قال فيها :"شكرًا له ولكل مسؤول يثمن جهود مُربي الأجيال"، وقالت الدكتورة صالحة آل شويل " رجل حقيقي متطلع لمشاكل الميدان لا ينظر فقط بل يقيم الواقع عن قرب ويحلله ثم يصدر قرارات تثلج الصدر .. الله يكثر خيرك ويجبر خاطرك ويوفقك وين مارحت".

وقال الدكتور هادي العرفج : "‏تأجيل إعلان ‫اللائحة التعليمية الجديدة ‏تترجم مهنية وزير التعليم وأمانته الوطنية تجاه أكبر فئة من موظفي الدولة، تماشيًا مع تطلعات القيادة في هذا الوطن واتساقًا مع مبادئ حفظ حقوق العاملين في ميدان التعليم".

وأضاف محمد الزارع : " ‫#شكرًا_وزير_التعليم وسم يعبر فيه كل معلم ومعلمة شكره وعرفانه لمعالي الدكتور حمد آل الشيخ ‪والذي بذل جهودًا كبيرة تصب في مصلحة المعلم والعملية التعليمية

‏ثقتي بمعاليه هي المحرك النفاث وإيماني بأنه رجل المرحلة نتاج لما أشاهده من خطوات تصب في مصلحة الطالب والمعلم".

وقال علي بطيح العمري "‏خبر تأجيل لائحة الوظائف التعليمية وإعادة دراستها.. خبر جميل وربما هي بداية التصحيح لإنصاف المدرسين الذين اشتكوا من هذه اللائحة ومعالجة الثغرات التي ظهرت فيها!‏ ‫#شكرًا_وزير_التعليم".

ونسجت الناشطة في المجال التعليمي"لطيفة الدليهان" مشاعرها في سلسلة تغريدات : "‏الجميل في التعديلات ‫لائحة الوظائف التعليمية:

‏1- أنها إعادة مكافأة نهاية الخدمة كما كانت بحيث يصرف للمعلم أعلى المكافأتين في السلم التعليمي أو العام.

2- أعطت لأهل المؤهلات العلمية العالية حقهم في التسكين على رتبة معلم متقدم، ‏تعديل شرط الانتقال من مستوى إلى مستوى وأصبح "ألا يقل تقويم الأداء الوظيفي المعد عنه للسنتين السابقتين عن تقدير (جيد) أو ما يعادله، بدل جيد جدًا" .

‏3- تعديل أحد شروط الترقية بتحقيق الحد الأدنى في التطوير المهني فقط بدلاً من الممارسات الإبداعية وأثر التدريس.

4- ‏أيضًا حذف الفقرة 7 من المادة 14‏ بالنسبة للإبعاد عن مهنة التدريس ‏(الغياب من غير عذر مشروع مدة عشرة أيام متصلة أو عشرين يومًا متفرقة خلال العام الدراسي الواحد، أو تجاوز عدد ساعات تأخره (75) ساعة من غير عذر مشروع خلال العام الدراسي الواحد.