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"التجارة" تشهر بمنشأة تبيع (سلايم) غير مطابقة للمواصفات ولا تحمل بيانات تجارية

شهرت وزارة التجارة بشركة تختص في تجارة الملابس والكماليات بمدينة حائل بعد صدور حكم قضائي بإدانة المنشأة وممثلها بمخالفة نظامي مكافحة الغش التجاري والبيانات التجارية وبيع منتجات (سلايم _ صلصال) غير مطابقة للمواصفات ولا تحمل بيانات تجارية بالنظر لما تشكله من خطورة على سلامة مستخدميها لا سيما وأنها تستخدم في ألعاب الأطفال.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بحائل والمتضمن فرض غرامة مالية، ونشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.

وتؤكد وزارة التجارة مواصلة ضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانها.

وتحث "التجارة" عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

وزارة التجارة مكافحة الغش التجاري

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"التجارة" تشهر بمنشأة تبيع (سلايم) غير مطابقة للمواصفات ولا تحمل بيانات تجارية
سبق

شهرت وزارة التجارة بشركة تختص في تجارة الملابس والكماليات بمدينة حائل بعد صدور حكم قضائي بإدانة المنشأة وممثلها بمخالفة نظامي مكافحة الغش التجاري والبيانات التجارية وبيع منتجات (سلايم _ صلصال) غير مطابقة للمواصفات ولا تحمل بيانات تجارية بالنظر لما تشكله من خطورة على سلامة مستخدميها لا سيما وأنها تستخدم في ألعاب الأطفال.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بحائل والمتضمن فرض غرامة مالية، ونشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.

وتؤكد وزارة التجارة مواصلة ضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانها.

وتحث "التجارة" عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

17 ديسمبر 2020 - 2 جمادى الأول 1442
11:27 PM

"التجارة" تشهر بمنشأة تبيع (سلايم) غير مطابقة للمواصفات ولا تحمل بيانات تجارية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شهرت وزارة التجارة بشركة تختص في تجارة الملابس والكماليات بمدينة حائل بعد صدور حكم قضائي بإدانة المنشأة وممثلها بمخالفة نظامي مكافحة الغش التجاري والبيانات التجارية وبيع منتجات (سلايم _ صلصال) غير مطابقة للمواصفات ولا تحمل بيانات تجارية بالنظر لما تشكله من خطورة على سلامة مستخدميها لا سيما وأنها تستخدم في ألعاب الأطفال.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بحائل والمتضمن فرض غرامة مالية، ونشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.

وتؤكد وزارة التجارة مواصلة ضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانها.

وتحث "التجارة" عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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