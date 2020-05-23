النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

خادم الحرمين للمواطنين والمقيمين: أقدر بشكل كبير قضاءكم العيد في بيوتكم ملتزمين بكل وعي ومسؤولية بإجراءات التباعد الاجتماعي

حافلات الفرح من "إثراء" تجوب أحياء الشرقية للاحتفال بعيد الفطر المبارك

تجوب 27 حيًّا سكنيًّا بالخُبر والدمام والظهران بداية من الأحد ولمدة 3 أيام

يستعد مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" للاحتفاء بعيد الفطر المبارك بشكل مختلف ومغاير عن كل عام، وذلك عبر قافلة فرح، تشارك الأفراد عيدهم وفرحتهم في منازلهم.

ويطلق المركز في بادرة هي الأولى على مستوى المنطقة الشرقية 4 حافلات مكشوفة ومزينة، تجوب أحياء مدن "الخبر والدمام والظهران"، من الساعة الـ5 إلى الـ11 مساء بداية من يوم الأحد، ولمدة ثلاثة أيام؛ لتنثر معالم الفرح والبهجة بين ساكنيها.

ومن المقرر أن تجوب الحافلات أكثر من 27 حيًّا سكنيًّا من أحياء المنطقة الشرقية، وتوزع معالم البهجة، وتنقل فرحة العيد عبر العرضة السعودية كأيقونة للتراث الشعبي، التي تؤديها فرقة سعودية، وأخرى تضم عددًا من المواهب السعودية في مجال العزف الموسيقي، يحيون خلالها أهم المعزوفات العالمية، كما تحتضن حافلة أخرى نماذج مزينة بحلوى العيد، فيما تجسد الحافلة الرابعة صورة جمالية وثقافية، تميز المنطقة الشرقية، وهي ثقافة البحر والغوص عبر عدد من البحارة وهم يصدحون بأنغام الهولو واليامال البحرية.

وتأتي فعاليات عيد "إثراء" امتدادًا  لمبادرة "# إثراء_ معك" التي أطلقها المركز مؤخرًا تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية المجتمعية التي قامت بها السعودية تحت شعار "كلنا مسؤول" لمواجهة جائحة "كوفيد 19" التي تحث على التباعد الاجتماعي والالتزام بالبقاء في المنازل، وذلك ضمن سلسلة جهود وإجراءات تم اتخاذها للحد من انتشار هذا الوباء.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
حافلات الفرح من "إثراء" تجوب أحياء الشرقية للاحتفال بعيد الفطر المبارك
سبق

يستعد مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" للاحتفاء بعيد الفطر المبارك بشكل مختلف ومغاير عن كل عام، وذلك عبر قافلة فرح، تشارك الأفراد عيدهم وفرحتهم في منازلهم.

ويطلق المركز في بادرة هي الأولى على مستوى المنطقة الشرقية 4 حافلات مكشوفة ومزينة، تجوب أحياء مدن "الخبر والدمام والظهران"، من الساعة الـ5 إلى الـ11 مساء بداية من يوم الأحد، ولمدة ثلاثة أيام؛ لتنثر معالم الفرح والبهجة بين ساكنيها.

ومن المقرر أن تجوب الحافلات أكثر من 27 حيًّا سكنيًّا من أحياء المنطقة الشرقية، وتوزع معالم البهجة، وتنقل فرحة العيد عبر العرضة السعودية كأيقونة للتراث الشعبي، التي تؤديها فرقة سعودية، وأخرى تضم عددًا من المواهب السعودية في مجال العزف الموسيقي، يحيون خلالها أهم المعزوفات العالمية، كما تحتضن حافلة أخرى نماذج مزينة بحلوى العيد، فيما تجسد الحافلة الرابعة صورة جمالية وثقافية، تميز المنطقة الشرقية، وهي ثقافة البحر والغوص عبر عدد من البحارة وهم يصدحون بأنغام الهولو واليامال البحرية.

وتأتي فعاليات عيد "إثراء" امتدادًا  لمبادرة "# إثراء_ معك" التي أطلقها المركز مؤخرًا تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية المجتمعية التي قامت بها السعودية تحت شعار "كلنا مسؤول" لمواجهة جائحة "كوفيد 19" التي تحث على التباعد الاجتماعي والالتزام بالبقاء في المنازل، وذلك ضمن سلسلة جهود وإجراءات تم اتخاذها للحد من انتشار هذا الوباء.

23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441
11:43 PM

حافلات الفرح من "إثراء" تجوب أحياء الشرقية للاحتفال بعيد الفطر المبارك

تجوب 27 حيًّا سكنيًّا بالخُبر والدمام والظهران بداية من الأحد ولمدة 3 أيام

A A A
حامد العلي - الدمام
0
3,559

يستعد مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" للاحتفاء بعيد الفطر المبارك بشكل مختلف ومغاير عن كل عام، وذلك عبر قافلة فرح، تشارك الأفراد عيدهم وفرحتهم في منازلهم.

ويطلق المركز في بادرة هي الأولى على مستوى المنطقة الشرقية 4 حافلات مكشوفة ومزينة، تجوب أحياء مدن "الخبر والدمام والظهران"، من الساعة الـ5 إلى الـ11 مساء بداية من يوم الأحد، ولمدة ثلاثة أيام؛ لتنثر معالم الفرح والبهجة بين ساكنيها.

ومن المقرر أن تجوب الحافلات أكثر من 27 حيًّا سكنيًّا من أحياء المنطقة الشرقية، وتوزع معالم البهجة، وتنقل فرحة العيد عبر العرضة السعودية كأيقونة للتراث الشعبي، التي تؤديها فرقة سعودية، وأخرى تضم عددًا من المواهب السعودية في مجال العزف الموسيقي، يحيون خلالها أهم المعزوفات العالمية، كما تحتضن حافلة أخرى نماذج مزينة بحلوى العيد، فيما تجسد الحافلة الرابعة صورة جمالية وثقافية، تميز المنطقة الشرقية، وهي ثقافة البحر والغوص عبر عدد من البحارة وهم يصدحون بأنغام الهولو واليامال البحرية.

وتأتي فعاليات عيد "إثراء" امتدادًا  لمبادرة "# إثراء_ معك" التي أطلقها المركز مؤخرًا تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية المجتمعية التي قامت بها السعودية تحت شعار "كلنا مسؤول" لمواجهة جائحة "كوفيد 19" التي تحث على التباعد الاجتماعي والالتزام بالبقاء في المنازل، وذلك ضمن سلسلة جهود وإجراءات تم اتخاذها للحد من انتشار هذا الوباء.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,477
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,680
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,761
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,540

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

هؤلاء أحق بالزكاة

هؤلاء أحق بالزكاة

أحمد عجب
(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

حسن آل عمير
بين أبي قحط ومرزوقة

بين أبي قحط ومرزوقة

جمعان الكرت
صنبور ماء نقي

صنبور ماء نقي

حمد خالد العرق
ليست كل المدن روما..!

ليست كل المدن روما..!

عبدالسلام المشيطي
السنة الكبيسة..!!

السنة الكبيسة..!!

محمد الصيـعري
هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟

هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟

عبدالغني الشيخ
لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

علي آل شرمة
المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

عبدالسلام المشيطي
الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة