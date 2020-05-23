حافلات الفرح من "إثراء" تجوب أحياء الشرقية للاحتفال بعيد الفطر المبارك

تجوب 27 حيًّا سكنيًّا بالخُبر والدمام والظهران بداية من الأحد ولمدة 3 أيام

يستعد مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" للاحتفاء بعيد الفطر المبارك بشكل مختلف ومغاير عن كل عام، وذلك عبر قافلة فرح، تشارك الأفراد عيدهم وفرحتهم في منازلهم.

ويطلق المركز في بادرة هي الأولى على مستوى المنطقة الشرقية 4 حافلات مكشوفة ومزينة، تجوب أحياء مدن "الخبر والدمام والظهران"، من الساعة الـ5 إلى الـ11 مساء بداية من يوم الأحد، ولمدة ثلاثة أيام؛ لتنثر معالم الفرح والبهجة بين ساكنيها.

ومن المقرر أن تجوب الحافلات أكثر من 27 حيًّا سكنيًّا من أحياء المنطقة الشرقية، وتوزع معالم البهجة، وتنقل فرحة العيد عبر العرضة السعودية كأيقونة للتراث الشعبي، التي تؤديها فرقة سعودية، وأخرى تضم عددًا من المواهب السعودية في مجال العزف الموسيقي، يحيون خلالها أهم المعزوفات العالمية، كما تحتضن حافلة أخرى نماذج مزينة بحلوى العيد، فيما تجسد الحافلة الرابعة صورة جمالية وثقافية، تميز المنطقة الشرقية، وهي ثقافة البحر والغوص عبر عدد من البحارة وهم يصدحون بأنغام الهولو واليامال البحرية.

وتأتي فعاليات عيد "إثراء" امتدادًا لمبادرة "# إثراء_ معك" التي أطلقها المركز مؤخرًا تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية المجتمعية التي قامت بها السعودية تحت شعار "كلنا مسؤول" لمواجهة جائحة "كوفيد 19" التي تحث على التباعد الاجتماعي والالتزام بالبقاء في المنازل، وذلك ضمن سلسلة جهود وإجراءات تم اتخاذها للحد من انتشار هذا الوباء.