النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مصورة سعودية تحقق "ذهبية بريطانيا" في التصوير الفوتوغرافي

"الغربي": "إعلاميون" تفخر بأعضائها وتقدم لهم كل الدعم

نالت المصورة السعودية وعضو جمعية "إعلاميون" أماني القحطاني، الميدالية الذهبية (PAGB) في صالون بريستول الدولي للتصوير الفوتوغرافي النسخة 74 المقامة في إنجلترا، صورة (نساء الهمر) التي التقطت في قبائل وادي أومو السفلي بإثيوبيا.

وحققت صورة (نساء الهمر)، أفضل صورة تقليدية في محور العام الأحادي بين 1963 صورة لـ 504 مشتركين من 60 دولة حول العالم.

وتعد "ذهبية بريطانيا"، الميدالية الأولى التي تنالها القحطاني بعد حصد 10 أوسمة شرفية في المشاركة الخامسة لها في المسابقات الدولية تحت رعاية الاتحاد الدولي لفن التصوير FIAP، والجمعية الأمريكية للتصوير PSA، والاتحاد المصورين العالمي GPU.

وتشارك المصورة القحطاني عضو جمعية "إعلاميون" في الكثير من رحلات التصوير التي ينظمها المهتمون بذلك النوع من التصوير، إضافة إلى عملها كمتطوعة في مجال التصوير مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وجمعية إعلاميون، وجهات أخرى مختلفة.

من جانب آخر، عبّر رئيس مجلس إدارة جمعية إعلاميون سعود بن فالح الغربي، عن فخر واعتزاز الجمعية بالنجاح والتفوق اللذين تحققهما عضو الجمعية نائب مسؤول فريق الميديا المصورة الفوتوغرافية أماني القحطاني، مبينًا أنها تمثل سفيرًا فوق العادة للجمعية والإعلام السعودي، حيث تمثل وطنها تمثيلاً مشرفًا في المحافل الدولية، وتسجل حضورًا مهنيًا متميزًا في مجالها "التصوير الفوتوغرافي".

وأضاف رئيس مجلس إدارة جمعية "إعلاميون": "تقدم الجمعية الدعم المهني والاستشاري والمعنوي لأعضائها كل بحسب تخصصه، وتساعدهم على التكامل والمبادرات المهنية المشتركة، وهذا جزء أصيل من واجبها تجاه أعضائها والإعلاميين السعوديين عمومًا".

وأوضح "الغربي" أن "إعلاميون" تبادر دومًا وأبدًا إلى تكريم أعضائها والإعلاميين السعوديين عند تحقيقهم منجزات تخدم الوطن، وترفع من شأن المهنة.

المصورة السعودية أماني القحطاني صالون بريستول الدولي للتصوير الفوتوغرافي صورة نساء الهمر قبائل وادي أومو السفلي بإثيوبيا

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مصورة سعودية تحقق "ذهبية بريطانيا" في التصوير الفوتوغرافي
سبق

نالت المصورة السعودية وعضو جمعية "إعلاميون" أماني القحطاني، الميدالية الذهبية (PAGB) في صالون بريستول الدولي للتصوير الفوتوغرافي النسخة 74 المقامة في إنجلترا، صورة (نساء الهمر) التي التقطت في قبائل وادي أومو السفلي بإثيوبيا.

وحققت صورة (نساء الهمر)، أفضل صورة تقليدية في محور العام الأحادي بين 1963 صورة لـ 504 مشتركين من 60 دولة حول العالم.

وتعد "ذهبية بريطانيا"، الميدالية الأولى التي تنالها القحطاني بعد حصد 10 أوسمة شرفية في المشاركة الخامسة لها في المسابقات الدولية تحت رعاية الاتحاد الدولي لفن التصوير FIAP، والجمعية الأمريكية للتصوير PSA، والاتحاد المصورين العالمي GPU.

وتشارك المصورة القحطاني عضو جمعية "إعلاميون" في الكثير من رحلات التصوير التي ينظمها المهتمون بذلك النوع من التصوير، إضافة إلى عملها كمتطوعة في مجال التصوير مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وجمعية إعلاميون، وجهات أخرى مختلفة.

من جانب آخر، عبّر رئيس مجلس إدارة جمعية إعلاميون سعود بن فالح الغربي، عن فخر واعتزاز الجمعية بالنجاح والتفوق اللذين تحققهما عضو الجمعية نائب مسؤول فريق الميديا المصورة الفوتوغرافية أماني القحطاني، مبينًا أنها تمثل سفيرًا فوق العادة للجمعية والإعلام السعودي، حيث تمثل وطنها تمثيلاً مشرفًا في المحافل الدولية، وتسجل حضورًا مهنيًا متميزًا في مجالها "التصوير الفوتوغرافي".

وأضاف رئيس مجلس إدارة جمعية "إعلاميون": "تقدم الجمعية الدعم المهني والاستشاري والمعنوي لأعضائها كل بحسب تخصصه، وتساعدهم على التكامل والمبادرات المهنية المشتركة، وهذا جزء أصيل من واجبها تجاه أعضائها والإعلاميين السعوديين عمومًا".

وأوضح "الغربي" أن "إعلاميون" تبادر دومًا وأبدًا إلى تكريم أعضائها والإعلاميين السعوديين عند تحقيقهم منجزات تخدم الوطن، وترفع من شأن المهنة.

08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
11:55 PM

مصورة سعودية تحقق "ذهبية بريطانيا" في التصوير الفوتوغرافي

"الغربي": "إعلاميون" تفخر بأعضائها وتقدم لهم كل الدعم

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
1
1,791

نالت المصورة السعودية وعضو جمعية "إعلاميون" أماني القحطاني، الميدالية الذهبية (PAGB) في صالون بريستول الدولي للتصوير الفوتوغرافي النسخة 74 المقامة في إنجلترا، صورة (نساء الهمر) التي التقطت في قبائل وادي أومو السفلي بإثيوبيا.

وحققت صورة (نساء الهمر)، أفضل صورة تقليدية في محور العام الأحادي بين 1963 صورة لـ 504 مشتركين من 60 دولة حول العالم.

وتعد "ذهبية بريطانيا"، الميدالية الأولى التي تنالها القحطاني بعد حصد 10 أوسمة شرفية في المشاركة الخامسة لها في المسابقات الدولية تحت رعاية الاتحاد الدولي لفن التصوير FIAP، والجمعية الأمريكية للتصوير PSA، والاتحاد المصورين العالمي GPU.

وتشارك المصورة القحطاني عضو جمعية "إعلاميون" في الكثير من رحلات التصوير التي ينظمها المهتمون بذلك النوع من التصوير، إضافة إلى عملها كمتطوعة في مجال التصوير مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وجمعية إعلاميون، وجهات أخرى مختلفة.

من جانب آخر، عبّر رئيس مجلس إدارة جمعية إعلاميون سعود بن فالح الغربي، عن فخر واعتزاز الجمعية بالنجاح والتفوق اللذين تحققهما عضو الجمعية نائب مسؤول فريق الميديا المصورة الفوتوغرافية أماني القحطاني، مبينًا أنها تمثل سفيرًا فوق العادة للجمعية والإعلام السعودي، حيث تمثل وطنها تمثيلاً مشرفًا في المحافل الدولية، وتسجل حضورًا مهنيًا متميزًا في مجالها "التصوير الفوتوغرافي".

وأضاف رئيس مجلس إدارة جمعية "إعلاميون": "تقدم الجمعية الدعم المهني والاستشاري والمعنوي لأعضائها كل بحسب تخصصه، وتساعدهم على التكامل والمبادرات المهنية المشتركة، وهذا جزء أصيل من واجبها تجاه أعضائها والإعلاميين السعوديين عمومًا".

وأوضح "الغربي" أن "إعلاميون" تبادر دومًا وأبدًا إلى تكريم أعضائها والإعلاميين السعوديين عند تحقيقهم منجزات تخدم الوطن، وترفع من شأن المهنة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,077
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,065
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,118
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,230

المقالات

سر في بقالة الحي

سر في بقالة الحي

صالح المسلّم
نظام قديم يقيِّد المواطنين

نظام قديم يقيِّد المواطنين

عبدالغني الشيخ
يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان
"سنابستان"

"سنابستان"

بدر الغامدي
اتحاد وزاري

اتحاد وزاري

محمد المالكي
الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

صالح مطر الغامدي
أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

حسن آل عمير
اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

عبدالرحمن المرشد
حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة