النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"النيابة العامة": الطفلة تحظى بعناية فائقة بـ "السعودية.. وتمنح الأولوية في الرعاية الحقوقية

ضمن مشاركتها في اليوم العالمي للطفلة

أكّدت النيابة العامة أن الطفلة في المملكة العربية السعودية تحظى بعناية فائقة على جميع الأصعدة، وتتمتع بالحماية الجنائية المقررة لها، وتُمنح الأولوية في الرعاية والعناية الحُقوقية.

جاء ذلك ضمن مشاركتها في "هاشتاق" اليوم العالمي للطفلة؛ حيث نشرت "إنفوجرافيك" توضيحياً عن أهداف نظام حماية الطفل.

النيابة العامة حماية الطفل المملكة العربية السعودية اليوم العالمي للطفلة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"النيابة العامة": الطفلة تحظى بعناية فائقة بـ "السعودية.. وتمنح الأولوية في الرعاية الحقوقية
سبق

أكّدت النيابة العامة أن الطفلة في المملكة العربية السعودية تحظى بعناية فائقة على جميع الأصعدة، وتتمتع بالحماية الجنائية المقررة لها، وتُمنح الأولوية في الرعاية والعناية الحُقوقية.

جاء ذلك ضمن مشاركتها في "هاشتاق" اليوم العالمي للطفلة؛ حيث نشرت "إنفوجرافيك" توضيحياً عن أهداف نظام حماية الطفل.

11 أكتوبر 2019 - 12 صفر 1441
03:17 PM

"النيابة العامة": الطفلة تحظى بعناية فائقة بـ "السعودية.. وتمنح الأولوية في الرعاية الحقوقية

ضمن مشاركتها في اليوم العالمي للطفلة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
6
4,908

أكّدت النيابة العامة أن الطفلة في المملكة العربية السعودية تحظى بعناية فائقة على جميع الأصعدة، وتتمتع بالحماية الجنائية المقررة لها، وتُمنح الأولوية في الرعاية والعناية الحُقوقية.

جاء ذلك ضمن مشاركتها في "هاشتاق" اليوم العالمي للطفلة؛ حيث نشرت "إنفوجرافيك" توضيحياً عن أهداف نظام حماية الطفل.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,917
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,670
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,786
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,465

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

الفِكر في ملف الإسكان

الفِكر في ملف الإسكان

يحيى فقيهي
"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

بدر الغامدي
متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

محمد المنيع
سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

عبدالرحمن القحطاني
لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

عبدالغني الشيخ
المعلم ويوم الشكر والوفاء

المعلم ويوم الشكر والوفاء

خالد الشبانة
إيجابيات حريق قطار الحرمين

إيجابيات حريق قطار الحرمين

ماجد البريكان
التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

يحيى فقيهي
تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

محمد المنيع

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة