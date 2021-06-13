النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير التعليم يلتقي المعلمين.. فريق واحد لتطبيق الخطط الدراسية

لتعزيز الشراكة والإجابة عن استفساراتهم وتساؤلاتهم ومقترحاتهم

التقى وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، المعلمين والمعلمات لتطبيق الخطط الدراسية، والمناهج المطوّرة.

وقالت الوزارة عبر حسابها في "تويتر" اليوم: #وزير_التعليم يلتقي زملاءه وزميلاته من المعلمين والمعلمات؛ لتعزيز الشراكة والعمل كفريق واحد لتطبيق الخطط الدراسية، والمناهج المطوّرة، والفصول الثلاثة، والإجابة عن استفساراتهم وتساؤلاتهم ومقترحاتهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير التعليم يلتقي المعلمين.. فريق واحد لتطبيق الخطط الدراسية
سبق

التقى وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، المعلمين والمعلمات لتطبيق الخطط الدراسية، والمناهج المطوّرة.

وقالت الوزارة عبر حسابها في "تويتر" اليوم: #وزير_التعليم يلتقي زملاءه وزميلاته من المعلمين والمعلمات؛ لتعزيز الشراكة والعمل كفريق واحد لتطبيق الخطط الدراسية، والمناهج المطوّرة، والفصول الثلاثة، والإجابة عن استفساراتهم وتساؤلاتهم ومقترحاتهم.

13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442
03:44 PM

وزير التعليم يلتقي المعلمين.. فريق واحد لتطبيق الخطط الدراسية

لتعزيز الشراكة والإجابة عن استفساراتهم وتساؤلاتهم ومقترحاتهم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
4,868

التقى وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، المعلمين والمعلمات لتطبيق الخطط الدراسية، والمناهج المطوّرة.

وقالت الوزارة عبر حسابها في "تويتر" اليوم: #وزير_التعليم يلتقي زملاءه وزميلاته من المعلمين والمعلمات؛ لتعزيز الشراكة والعمل كفريق واحد لتطبيق الخطط الدراسية، والمناهج المطوّرة، والفصول الثلاثة، والإجابة عن استفساراتهم وتساؤلاتهم ومقترحاتهم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,545
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,056
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,141
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,738

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

محمد الصيعري
متى نُسمع العالم صوتنا؟

متى نُسمع العالم صوتنا؟

بندر مغرم الشهري
أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

عبدالمحسن الحارثي
أي قلوب يحملها هؤلاء؟

أي قلوب يحملها هؤلاء؟

علي آل شرمة
كيف نصبر على النعيم؟!

كيف نصبر على النعيم؟!

حامد الإقبالي
قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

محمد بن عبدالعزيز العجلان
مخصصات الرئيس التنفيذي..!

مخصصات الرئيس التنفيذي..!

حسن آل عمير
وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

غسان محمد عسيلان
*المصلحجية*

*المصلحجية*

عبدالعزيز بن ذياب
الطمأنة المُهلكة

الطمأنة المُهلكة

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة