رد طال انتظاره.. "صحة جازان": مستشفى الولادة لن يرى النور قبل 2023!

تعثر المقاول فسحبت المشروع البالغة ميزانيته 300 مليون وقررت إعادة طرحه

أكدت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان لـ"سبق"، أن موعد افتتاح مستشفى النساء والولادة بمنطقة جازان، لن يكون قبل 2023؛ نتيجة تعثر المقاول وقرار سحب المشروع منه؛ مشيرة إلى أنها تعمل على إعادة ترسيته على مقاول آخر بعد ستة أشهر.

وتفصيلاً، أوضح نبيل غاوي المتحدث باسم "الصحة" في جازان لـ"سبق"، في رد طال انتظاره: "تم إيقاف المقاول، ويجري السحب، ويحتاج ٦ أشهر لإنهاء إجراءات إعادة الطرح العام والترسية، والتنفيذ ٤ سنوات؛ لذلك نتوقع نهاية المشروع في العام ٢٠٢٣م".

جاء ذلك بعدما رصدت عدسة "سبق" عدة مرات توقّف مشروع مستشفى النساء والولادة؛ على الرغم من أن ميزانيته في حدود ٣٠٠ مليون ريال؛ فيما يطالب سكان منطقة جازان دورياً بإنجاز المستشفى نظير ما تتعرض له النساء قبيل الولادة خلال رحلة البحث عن سرير ولادة شاغر في مستشفيات المنطقة.