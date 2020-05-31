النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالصور .. "إثراء" ينشر فرحة العيد بين 20 ألف منزل في الشرقية

"قافلة الفرح" التي أطلقها المركز جابت 32 حيًا سكنيًا خلال 4 أيام

اختتم مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" احتفاله بعيد الفطر المبارك لهذا العام، تحت شعار "عيد إثراء معك في البيت" حيث نشر بهجة العيد 32 حيًا سكنيًا في المنطقة الشرقية، والذي جاء بطريقة إثرائية فريدة وفي بادرة هي الأولى بالمنطقة، عبر موكب من الحافلات المكشوفة والمزينة والتي بدورها جابت أحياء ست مدن في المنطقة الشرقية وهي "الخبر والدمام والظهران والقطيف وعنك وسيهات" لتنثر معالم الفرح والبهجة على مدى أربعة أيام، وذلك في الفترة من 1- 4 شوال 1441هـ الموافق ( 24-27 مايو 2020 م).

وصافحت "قافلة الفرح" المكونة من أربع حافلات، أكثر من 20 ألف منزل في أحياء المنطقة الشرقية على مدى 28 ساعة، حيث توزعت مظاهر فرحة العيد بين الحافلات عبر عروض العرضة السعودية كأيقونة للتراث الشعبي، وأخرى تضم عددًا من المواهب السعودية في مجال العزف الموسيقي قدموا خلالها أهم المعزوفات العالمية، بينما احتضنت حافلة أخرى نماذج مزينة لحلوى العيد، فيما جسّدت الحافلة الرابعة صورة جمالية وثقافية تميز المنطقة الشرقية وهي ثقافة البحر والغوص والبحث عن مصائد اللؤلؤ، عبر عددٍ من البحارة وهم يصدحون بأنغام الهولو واليامال البحرية.

وتأتي فعاليات عيد "إثراء" امتدادًا لمبادرة "# إثراء_ معك "التي أطلقها المركز أخيرًا تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية المجتمعية التي قامت بها المملكة تحت شعار" كلنا مسؤول" لمواجهة جائحة كورونا " كوفيد 19" والتي تحث على التباعد الاجتماعي والالتزام بالبقاء في المنازل.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
بالصور .. "إثراء" ينشر فرحة العيد بين 20 ألف منزل في الشرقية
سبق

اختتم مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" احتفاله بعيد الفطر المبارك لهذا العام، تحت شعار "عيد إثراء معك في البيت" حيث نشر بهجة العيد 32 حيًا سكنيًا في المنطقة الشرقية، والذي جاء بطريقة إثرائية فريدة وفي بادرة هي الأولى بالمنطقة، عبر موكب من الحافلات المكشوفة والمزينة والتي بدورها جابت أحياء ست مدن في المنطقة الشرقية وهي "الخبر والدمام والظهران والقطيف وعنك وسيهات" لتنثر معالم الفرح والبهجة على مدى أربعة أيام، وذلك في الفترة من 1- 4 شوال 1441هـ الموافق ( 24-27 مايو 2020 م).

وصافحت "قافلة الفرح" المكونة من أربع حافلات، أكثر من 20 ألف منزل في أحياء المنطقة الشرقية على مدى 28 ساعة، حيث توزعت مظاهر فرحة العيد بين الحافلات عبر عروض العرضة السعودية كأيقونة للتراث الشعبي، وأخرى تضم عددًا من المواهب السعودية في مجال العزف الموسيقي قدموا خلالها أهم المعزوفات العالمية، بينما احتضنت حافلة أخرى نماذج مزينة لحلوى العيد، فيما جسّدت الحافلة الرابعة صورة جمالية وثقافية تميز المنطقة الشرقية وهي ثقافة البحر والغوص والبحث عن مصائد اللؤلؤ، عبر عددٍ من البحارة وهم يصدحون بأنغام الهولو واليامال البحرية.

وتأتي فعاليات عيد "إثراء" امتدادًا لمبادرة "# إثراء_ معك "التي أطلقها المركز أخيرًا تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية المجتمعية التي قامت بها المملكة تحت شعار" كلنا مسؤول" لمواجهة جائحة كورونا " كوفيد 19" والتي تحث على التباعد الاجتماعي والالتزام بالبقاء في المنازل.

31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
09:55 PM

بالصور .. "إثراء" ينشر فرحة العيد بين 20 ألف منزل في الشرقية

"قافلة الفرح" التي أطلقها المركز جابت 32 حيًا سكنيًا خلال 4 أيام

A A A
حامد العلي - الظهران
0
3,906

اختتم مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" احتفاله بعيد الفطر المبارك لهذا العام، تحت شعار "عيد إثراء معك في البيت" حيث نشر بهجة العيد 32 حيًا سكنيًا في المنطقة الشرقية، والذي جاء بطريقة إثرائية فريدة وفي بادرة هي الأولى بالمنطقة، عبر موكب من الحافلات المكشوفة والمزينة والتي بدورها جابت أحياء ست مدن في المنطقة الشرقية وهي "الخبر والدمام والظهران والقطيف وعنك وسيهات" لتنثر معالم الفرح والبهجة على مدى أربعة أيام، وذلك في الفترة من 1- 4 شوال 1441هـ الموافق ( 24-27 مايو 2020 م).

وصافحت "قافلة الفرح" المكونة من أربع حافلات، أكثر من 20 ألف منزل في أحياء المنطقة الشرقية على مدى 28 ساعة، حيث توزعت مظاهر فرحة العيد بين الحافلات عبر عروض العرضة السعودية كأيقونة للتراث الشعبي، وأخرى تضم عددًا من المواهب السعودية في مجال العزف الموسيقي قدموا خلالها أهم المعزوفات العالمية، بينما احتضنت حافلة أخرى نماذج مزينة لحلوى العيد، فيما جسّدت الحافلة الرابعة صورة جمالية وثقافية تميز المنطقة الشرقية وهي ثقافة البحر والغوص والبحث عن مصائد اللؤلؤ، عبر عددٍ من البحارة وهم يصدحون بأنغام الهولو واليامال البحرية.

وتأتي فعاليات عيد "إثراء" امتدادًا لمبادرة "# إثراء_ معك "التي أطلقها المركز أخيرًا تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية المجتمعية التي قامت بها المملكة تحت شعار" كلنا مسؤول" لمواجهة جائحة كورونا " كوفيد 19" والتي تحث على التباعد الاجتماعي والالتزام بالبقاء في المنازل.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,678
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,015
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,990
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,761

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أنت كفو

أنت كفو

مها عبدالله الحقباني
كورونا.. وبحيرة اللبن!!

كورونا.. وبحيرة اللبن!!

وحيد بغدادي
عيـــــــد.. أين سعيد؟

عيـــــــد.. أين سعيد؟

خالد الحقباني
هيئة النهي عن كورونا

هيئة النهي عن كورونا

أحمد عجب
الشوق للحياة الطبيعية!؟

الشوق للحياة الطبيعية!؟

سارة الجهني
ثلاثة لاءات

ثلاثة لاءات

صالح المسلّم
سفراء.. الوداع الأخير

سفراء.. الوداع الأخير

عبدالسلام المشيطي
رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

عبدالغني الشيخ
العيد عن بُعد..!!

العيد عن بُعد..!!

محمد الصيـعري
التطوع الصحي.. خطوة للأمام

التطوع الصحي.. خطوة للأمام

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة