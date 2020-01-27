وبيَّنت السلطات أن الضحية رجل يبلغ خمسين عامًا، زار مدينة ووهان (مركز الوباء) في الثامن من يناير، وبعد عودته إلى بكين بسبعة أيام أُصيب بمرض مع حرارة مرتفعة - وفق ما أفادت به لجنة الصحة في العاصمة - وتُوفي اليوم من جراء فشل في التنفس.

أعلنت السلطات الصينية أول حالة وفاة في العاصمة الصينية بكين من جراء فيروس كورونا الجديد.

في تطوُّر خطير للفيروس.. الصين تعلن أول حالة وفاة لفيروس كورونا الجديد وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-01-27 أعلنت السلطات الصينية أول حالة وفاة في العاصمة الصينية بكين من جراء فيروس كورونا الجديد. وبيَّنت السلطات أن الضحية رجل يبلغ خمسين عامًا، زار مدينة ووهان (مركز الوباء) في الثامن من يناير، وبعد عودته إلى بكين بسبعة أيام أُصيب بمرض مع حرارة مرتفعة - وفق ما أفادت به لجنة الصحة في العاصمة - وتُوفي اليوم من جراء فشل في التنفس.

27 يناير 2020 - 2 جمادى الآخر 1441 08:46 PM

في تطوُّر خطير للفيروس.. الصين تعلن أول حالة وفاة لفيروس كورونا الجديد رجل يبلغ خمسين عامًا زار مدينة ووهان





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أعلنت السلطات الصينية أول حالة وفاة في العاصمة الصينية بكين من جراء فيروس كورونا الجديد.

وبيَّنت السلطات أن الضحية رجل يبلغ خمسين عامًا، زار مدينة ووهان (مركز الوباء) في الثامن من يناير، وبعد عودته إلى بكين بسبعة أيام أُصيب بمرض مع حرارة مرتفعة - وفق ما أفادت به لجنة الصحة في العاصمة - وتُوفي اليوم من جراء فشل في التنفس.