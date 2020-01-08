انطلقت اليوم الأربعاء الأشواط الافتتاحية لمسابقات الهجن على أرض مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة التي تجري فعالياتها بالصياهد، وسط حضور غفير لمتابعة التنافس المثير. ورصدت اللجنة المنظمة للمهرجان أكثر من 88 مليون ريال ستوزع على الفائزين في مسابقات الهجن، بعد تنافسهم في 252 شوطًا. وشهد مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل اليوم انطلاقة مسابقات الهجن من خلال 40 شوطًا؛ منها عشرون شوطًا في الفترة الصباحية، ومثلها في الفترة المسائية، بواقع شوط لـ"بكار – قعدان" مخصصة لفئات "الحقايق من مسافة 4 كم، بمجموع جوائز تجاوز العشرة ملايين ريال. وتستكمل بقية أشواط المسابقة الأيام المقبلة وفق الجدول المعدّ من لجان المهرجان.

انطلاقة أشواط الـ"88 مليونًا" في سباقات الهجن مسلّم الهواملة سبق 2020-01-08 انطلقت اليوم الأربعاء الأشواط الافتتاحية لمسابقات الهجن على أرض مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة التي تجري فعالياتها بالصياهد، وسط حضور غفير لمتابعة التنافس المثير.



ورصدت اللجنة المنظمة للمهرجان أكثر من 88 مليون ريال ستوزع على الفائزين في مسابقات الهجن، بعد تنافسهم في 252 شوطًا.



وشهد مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل اليوم انطلاقة مسابقات الهجن من خلال 40 شوطًا؛ منها عشرون شوطًا في الفترة الصباحية، ومثلها في الفترة المسائية، بواقع شوط لـ"بكار – قعدان" مخصصة لفئات "الحقايق من مسافة 4 كم، بمجموع جوائز تجاوز العشرة ملايين ريال.



وتستكمل بقية أشواط المسابقة الأيام المقبلة وفق الجدول المعدّ من لجان المهرجان.

08 يناير 2020 - 13 جمادى الأول 1441 06:06 PM

انطلاقة أشواط الـ"88 مليونًا" في سباقات الهجن ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل





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انطلقت اليوم الأربعاء الأشواط الافتتاحية لمسابقات الهجن على أرض مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة التي تجري فعالياتها بالصياهد، وسط حضور غفير لمتابعة التنافس المثير.



ورصدت اللجنة المنظمة للمهرجان أكثر من 88 مليون ريال ستوزع على الفائزين في مسابقات الهجن، بعد تنافسهم في 252 شوطًا.



وشهد مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل اليوم انطلاقة مسابقات الهجن من خلال 40 شوطًا؛ منها عشرون شوطًا في الفترة الصباحية، ومثلها في الفترة المسائية، بواقع شوط لـ"بكار – قعدان" مخصصة لفئات "الحقايق من مسافة 4 كم، بمجموع جوائز تجاوز العشرة ملايين ريال.



وتستكمل بقية أشواط المسابقة الأيام المقبلة وفق الجدول المعدّ من لجان المهرجان.