العراق: مقتل 6 وإصابة العشرات بحالات اختناق خلال احتجاجات اليوم

حرق منزل رئيس اللجنة الأمنية في محافظة ذي قار

نقلت وكالة "أ ف ب" الفرنسية، عن اللجنة الحكومية لحقوق الإنسان، أن 6 متظاهرين سقطوا قتلى فيما أصيب العشرات بحالات اختناق خلال احتجاجات اليوم السبت، في العاصمة بغداد ومحافظات جنوب البلاد.



وأشارت الوكالة إلى أن 3 أشخاص لقوا مصرعهم في العاصمة بغداد، فيما لقي 3 آخرون مصرعهم بعد إصابتهم برصاص حراس منزل مسؤول محلي، كانوا بصدد إحراقه.



وأكد مصدر أمني في محافظة ذي قار جنوبي العراق، أن "عدداً من الأشخاص قاموا بحرق منزل رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة".



من جهته، أكد مراسل "ارتي" الروسية في بغداد، أن عشرات المتظاهرين أصيبوا بحالات اختناق بسبب كثافة إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع من قبل القوات الأمنية التي حاولت منع المحتجين من عبور جسر الجمهورية باتجاه المنطقة الخضراء ومقر الحكومة العراقية.

