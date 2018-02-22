الجمارك عن "فيديو إصابة موظفها": فقَد توازنه والكلب البوليسي غير مسؤول

أكدت أن صحته جيدة ويمارس عمله بشكل طبيعي في عروض الجنادرية الحالية

تداول مغردون في مواقع التواصل الاجتماعي فيديو عن تعرّض أحد موظفي الجمارك السعودية إلى إصابة أثناء تقديم عروض الوسائل الحية لزوار مهرجان الجنادرية.

وتَواصلت "سبق" مع المتحدث الرسمي للجمارك السعودية، عيسى العيسى؛ لسؤاله عن صحة هذا المقطع المتداول والاطمئنان على صحة هذا الموظف؛ فقال: "أطمئن الجميع أن الموظف الذي تَعَرّض للإصابة، بصحة جيدة، ولله الحمد والمنة".

وعن هذه الإصابة"، قال "العيسى": "الموظف قام باندفاع قوي أثناء قيامه بحركة احترافية؛ مما تَسَبّب في فقدانه لتوازنه وانزلاقه على أرضية ساحة العروض، وليس للوسيلة الحية (الكلب البوليسي) أي سبب في هذا الموقف"؛ مطمئناً الجميع إلى أن الموظف يمارس عمله بشكل طبيعي في العروض القائمة حالياً في المهرجان.